Украинская «молодежка» отомстила румынам за разгром в Плоешти: видеообзор матча

В пятницу, 9 октября, молодежная сборная Украины на столичной «Оболонь-Арене» провела в присутствии болельщиков отборочный матч Евро-2021 против сверстников из Румынии, которых тренирует знаменитый экс-футболист «Интера», «Челси» и «Ювентуса» Адриан Муту.

Украина (U21) — Румыния (U21) — 1:0

Украина: Ризнык, Сирота, Попов, Дубинчак, Вантух (Лебеденко, 16), Лунев (Топалов, 46), Булеца, Назаренко (Цитаищвили, 60), Бондаренко (Чех, 66), Батагов, Сикан (Шевцов, 66).

Гол: Булеца (80, с пенальти).

Только победа оставляла подопечным Руслана Ротаня шансы на второе место в группе, а следовательно надежду выйти в плей-офф квалификации чемпионата Европы. Да и обидное поражение от румын в октябре прошлого года в Плоешти — 0:3 (все три мяча «желто-синие» пропустили в последние 20 минут встречи) наверняка было для наших ребят дополнительным стимулом.

Первый тайм встречи, на которой, в частности, присутствовали президент и главный тренер «Динамо» Игорь Суркис и Мирча Луческу (кстати, обязанности делегата УЕФА на поединке выполнял… экс-футболист «Динамо» латыш Марис Верпаковскис!), главным образом, прошел в жесткой борьбе. В итоге до перерыва соперники смогли нанести в створ ворот друг друга аж один удар (румыны потревожили Ризныка).

Во втором тайме парни Руслана Ротаня сделали все возможное, чтобы вырвать победу (в частности, после удара динамовца Попова голкипер с огромным трудом спас свою команду). И на 80-й минуте арбитр из Казахстана в штрафной площадке румын зафиксировал фол на Цитаишвили и назначил пенальти. Булеца с «точки» был точен. У сборной Румынии в оставшееся время был супершанс сравнять счет, но на помощь Ризныку после удара головой Пашкану пришла штанга.

Молодежная сборная Украины, очень неудачно стартовавшая в отборе, благодаря второй подряд победе сохранила шансы на завоевание путевки на Евро-2021.

Десятого октября в группе 8 также сыграют: Мальта — Дания и Северная Ирландия — Финляндия.

Положение команд: 1. Дания — 19 очков (7 матчей); 2. Румыния — 16 (8); 3. Украина — 10 (7); 4. Финляндия — 7 (7); 5. Северная Ирландия — 6 (7); 6. Мальта — 1 (6).

Свой следующий поединок команда Руслана Ротаня проведет во вторник, 13 октября, на поле Северной Ирландии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская «молодежка» увезла победу из Финляндии.

Фото gsp. ro

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