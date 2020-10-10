Стало известно, где пройдет бой Усик – Чисора

Поединок украинского боксера-супертяжеловеса Александра Усика (17 побед, 12 из них — нокаутом) и британца Дерека Чисоры (32 победы, 23 из них — нокаутом, 9 поражений) пройдет не на O2 Arena, как планировалось ранее, а на арене «Уэмбли» в Лондоне.

Правда, речь идет не о 90-тысячном легендарном стадионе в столице Англии, а о расположенной поблизости «Уэмбли Арене», способной вместить 12,5 тысяч зрителей. Об этом заявил промоутер Эдди Хирн, занимающийся организацией поединка.

К сожалению, заполнить трибуны «Уэмбли Арены» организаторам не удастся, поскольку в Великобритании, как и во многих странах, действуют ограничения на организацию массовых мероприятий. Хирн надеется, что бой смогут посетить 1,5−2 тысячи зрителей, но готов согласиться и на 1 тысячу — главное, показать, что большие бои можно проводить с соблюдением карантинных требований.

А тем временем Усик подогрел интерес к поединку, записав обращение к своему сопернику в стиле фильмов ужасов. «Дерек! Дерек, как ты? Я близко! Дерек! Хорошего дня, Дерек!» — голос украинца действительно может напугать любого.

Напомним, что бой Усик — Чисора, который переносился два раза из-за пандемии коронавируса, пройдет 31 октября.

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