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Спорт

Обидчик Гвоздика заговорил о бое с Усиком в супертяжелом весе

16:41 10 октября 2020
Бетербиев&nbsp;— Усик

Российский боксер полутяжелого дивизиона Артур Бетербиев (15 побед, все — нокаутом), который нанес единственное поражение в профессиональной карьере Александру Гвоздику, высказался о возможности проведения поединка с украинцем Александром Усиком (17 побед, 13 из них — нокаутом). Ради встречи с нашим соотечественником обладатель чемпионских поясов по версиям WBC и IBF готов сменить весовую категорию и «подняться» в супертяжеловесы.

«Бегал, скучно было, решил посмотреть наш бой с Усиком на Олимпиаде. Мне интересно было бы с ним побоксировать в тяжелом весе. Как вы думаете, стоит мне это делать?» — обратился Бетербиев к подписчикам во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

Отметим, что боксеры дважды встречались на любительском ринге. В четвертьфиналах чемпионата мира-2011 и Олимпиады-2012 в Лондоне украинец одерживал победы решением судей (оба раза — с одинаковым счетом 17:13) и впоследствии завоевывал «золото».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стало известно место проведения боя Усик — Чисора.

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