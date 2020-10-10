Рекордсмен Роналду сыграет за сборную в «золотых» бутсах

Португалец Криштиану Роналду выйдет на поле в матче Лиги наций против чемпионов мира Франции, нанесшей команде Андрея Шевченко сокрушительное поражение в товарищеском матче, в эксклюзивных бутсах.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча», забив два мяча в матче предыдущего тура Лиги наций в ворота Швеции, первым из европейцев преодолел отметку в 100 голов за свою национальную команду. По этому случаю футболист получил эксклюзивные бутсы с золотым принтом CR100 в честь своего достижения.

Добавим, что на данный момент в активе Роналду 101 гол за сборную Португалии. Чтобы побить мировой рекорд, который принадлежит иранцу Али Даеи, Криштиану осталось забить всего девять мячей. Учитывая результативность форварда, ждать придется недолго…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в квартиру Роналду на Мадейре наведался вор и украл футболку с автографом звездного игрока.

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