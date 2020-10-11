Испания продлила беспроигрышную серию до 15 матчей: видеообзоры игр Лиги наций

В субботу, 10 октября, на футбольных полях Европы состоялись семь поединков третьего тура в дивизионах А, С и D Лиги наций.

Сборная Испании, обыграв Швейцарию, продлила свою беспроигрышную серию до 15 матчей (11 побед и 4 ничьи) и приблизилась к мировому рекорду, который принадлежит Италии — 17 поединков без поражений. Также «Фурия роха» не пропустила в шестом домашнем матче подряд при невероятной разнице мячей 25:0!

Добавим, что для капитана испанцев Серхио Рамоса поединок со Швейцарией стал 174-м за национальную команду. До рекорда европейских сборных, который принадлежит итальянскому голкиперу Джанлуиджи Буффона, осталось всего два матча, а до мирового рекорда, который удерживает египтянин Ахмед Хассан, — десять.

Дивизион А

Группа 4

Украина — Германия — 1:2 (Малиновский, 77, с пенальти — Гинтер, 20, Горецка, 49).

Испания — Швейцария — 1:0 (Оярсабаль, 14).

Положение команд: 1. Испания — 7 очков; 2. Германия — 5; 3. Украина — 3; 4. Швейцария — 1.

Дивизион С

Группа 1

Люксембург — Кипр — 2:0 (Синани, 12, 26).

Черногория — Азербайджан — 2:0 (Йоветич, 9, Иванович, 71).

Положение команд: 1. Черногория — 9; 2. Люксембург — 6; 3. Азербайджан — 3; 4. Кипр — 0.

Дивизион D

Группа 1

Фарерские острова — Латвия — 1:1 (Фэре, 28 — Икауниекс, 25).

Андорра — Мальта — 0:0.

Положение команд: 1. Фарерские острова — 7; 2. Латвия — 3; 3. Мальта — 2; 4. Андорра — 2.

Группа 2

Лихтенштейн — Гибралтар — 0:1 (Де Барр, 10).

Положение команд: 1. Гибралтар — 6; 2. Лихтенштейн — 3; 3. Сан-Марино — 0.

В воскресенье, 11 октября, в Лиге наций сыграют: дивизион А (группа 1) — Босния и Герцеговина — Нидерланды, Польша — Италия, (группа 2) — Англия — Бельгия, Исландия — Дания, (группа 3) — Хорватия — Швеция, Франция — Португалия; дивизион В (группа 1) — Северная Ирландия — Австрия, Норвегия — Румыния, (группа 2) — Израиль — Чехия, Шотландия — Словакия, (группа 3) — Сербия — Венгрия, Россия — Турция, (группа 4) — Ирландия — Уэльс, Финляндия — Болгария; дивизион С (группа 2) — Эстония — Северная Македония, Армения — Грузия, (группа 3) — Косово — Словения, Греция — Молдова, (группа 4) — Казахстан — Албания и Литва — Беларусь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду по случаю рекорда сыграет за сборную Португалии в особенных бутсах.

Фото uefa.com

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