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Спорт

Футболист получил ужасную травму: соперника удалили, но после видеопросмотра вернули на поле

12:44 11 октября 2020
Травма Сантьяго Арьяса

Страшный эпизод произошел в отборочном матче на ЧМ-2022 в Южной Америке между сборными Колумбии и Венесуэлы.

В дебюте встречи, на восьмой минуте, в обоюдный подкат на фланге пошли защитник колумбийцев Сантьяго Арьяс и полузащитник венесуэльцев Дарвин Мачис. Последний сразу же вскочил на ноги, а вот Сантьяго остался лежать на газоне, корчась от боли. В итоге у 28-летнего Арьяса неестественным образом выгнулась ступня, а последовавшее обследование показало перелом большеберцовой кости.

Арбитр, оценив ситуацию на поле, удалил Мачиса с поля. Но затем, после консультаций со своими видеопомощниками, отменил красную карточку, не увидев в действиях игрока Венесуэлы ничего противоправного. Правда, это гостям все равно не помогло — Колумбия одержала убедительную победу со счетом 3:0 (мячи забивали одноклубники украинца Руслана Малиновского по «Аталанте» — дважды забил Луис Муриэль и один раз Дуван Сапата).

Добавим, что Арьяс с июля 2018 года выступал за мадридский «Атлетико», за который провел во всех турнирах 51 матч. В конце сентября нынешнего года колумбиец отправился на правах аренды до конца сезона-2020/2021 в леверкузенский «Байер» (немцы даже заплатили 3 млн евро за этот переход), успев провести всего один матч, и теперь надолго выбыл из строя.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион Европы португалец Андре Гомеш в матче английской премьер-лиги сломал голеностоп со смещением.

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