Футболист получил ужасную травму: соперника удалили, но после видеопросмотра вернули на поле

Страшный эпизод произошел в отборочном матче на ЧМ-2022 в Южной Америке между сборными Колумбии и Венесуэлы.

В дебюте встречи, на восьмой минуте, в обоюдный подкат на фланге пошли защитник колумбийцев Сантьяго Арьяс и полузащитник венесуэльцев Дарвин Мачис. Последний сразу же вскочил на ноги, а вот Сантьяго остался лежать на газоне, корчась от боли. В итоге у 28-летнего Арьяса неестественным образом выгнулась ступня, а последовавшее обследование показало перелом большеберцовой кости.

Horrific injury for Colombia's Santiago Arias as his foot is left pointing outwards in their World Cup qualifier against Venezuela.



Darwin Machis, the Venezuela winger who made the challenge, was left in tears.pic.twitter.com/MOVntHAWmu — Sam Street (@samstreetwrites) October 10, 2020

Арбитр, оценив ситуацию на поле, удалил Мачиса с поля. Но затем, после консультаций со своими видеопомощниками, отменил красную карточку, не увидев в действиях игрока Венесуэлы ничего противоправного. Правда, это гостям все равно не помогло — Колумбия одержала убедительную победу со счетом 3:0 (мячи забивали одноклубники украинца Руслана Малиновского по «Аталанте» — дважды забил Луис Муриэль и один раз Дуван Сапата).

Добавим, что Арьяс с июля 2018 года выступал за мадридский «Атлетико», за который провел во всех турнирах 51 матч. В конце сентября нынешнего года колумбиец отправился на правах аренды до конца сезона-2020/2021 в леверкузенский «Байер» (немцы даже заплатили 3 млн евро за этот переход), успев провести всего один матч, и теперь надолго выбыл из строя.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион Европы португалец Андре Гомеш в матче английской премьер-лиги сломал голеностоп со смещением.

142

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter