Украина — Испания: прогноз букмекеров на матч Лиги наций

Во вторник, 13 октября, сборная Украины следом за поединком против Германии, в котором потерпела третье подряд поражение, проведет на столичном «Олимпийском» матч Лиги наций с командой Испании (начало — в 21:45).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА — ИСПАНИЯ

В прежние годы соперники встречались друг с другом шесть раз. Украина пока ни разу не побеждала грозного оппонента, лишь однажды, в отборе на Евро-2004, сыграв внчиью (2:2) и пять раз уступив (разница мячей — 3:14). При этом в четырех последних встречах «желто-синие» не смогли забить «Фурии рохе» ни одного мяча.

Добавим, что к предстоящему поединку подопечные Луиса Энрике подходят, имея 15-матчевую беспроигрышную серию (последнее поражение испанцы потерпели от Хорватии в ноябре 2018-го), а команда Андрея Шевченко, наоборот, проиграла в трех подряд матчах (двух играх Лиги наций против Испании и Германии и товарищеском с Францией).

В предстоящей игре аналитики букмекерских контор отдают ощутимое преимущество испанцам, принимая ставки на успех каждого из соперников с такими коэффициентами.

«Париматч»: победа Украины — 6,40, ничья — 5,10, выигрыш Испании — 1,47.

«Фаворит спорт»: победа Украины — 6,50, ничья — 5,0, выигрыш Испании — 1,47.

«Марафон»: победа Украины — 6,55, ничья — 5,10, выигрыш Испании — 1,53.

1xBet: победа Украины — 6,45, ничья — 5,0, выигрыш Испании — 1,51.

«Олимп»: победа Украины — 6,22, ничья — 4,88, выигрыш Испании — 1,48.

Напомним, что в другом матче группы элитного дивизиона Лиги наций 13 октября команда Германии примет в Кельне сборную Швейцарии.

Положение команд после трех туров: 1. Испания — 7; 2. Германия — 5; 3. Украина — 3; 4. Швейцария — 1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обидчик сборной Украины на «Стад де Франс» попросил у Андрея Шевченко автограф.

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