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Спорт

Никогда не сдавайся: боец UFC отправил соперника в нокаут, несмотря на захват ноги

16:35 11 октября 2020
Никогда не сдавайся: боец UFC отправил соперника в нокаут, несмотря на захват ноги

Эффектно завершился один из боев в полусреднем весе в рамках турнира UFC Fight Night 179, прошедшем на так называемом «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Американец Хоакин Бакли (11 побед, 3 поражения) встречался со своим доселе непобедимым соотечественником Импой Касанганаем (4 победы, 1 поражение). Во втором раунде Касанганай, увернувшись от удара, сделал захват ноги соперника, но Бакли не растерялся и, недолго думая, с «вертушки» другой ногой отправил оппонента на настил октагона.

Видео яркого нокаута UFC разместила на своей официальной странице в Twitter, назвав его самым невероятным в истории организации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб Нурмагомедов показал свою подготовку к «войне» с Джастином Гэйтжи за чемпионский пояс в легком весе.

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