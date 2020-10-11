Никогда не сдавайся: боец UFC отправил соперника в нокаут, несмотря на захват ноги

Эффектно завершился один из боев в полусреднем весе в рамках турнира UFC Fight Night 179, прошедшем на так называемом «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Американец Хоакин Бакли (11 побед, 3 поражения) встречался со своим доселе непобедимым соотечественником Импой Касанганаем (4 победы, 1 поражение). Во втором раунде Касанганай, увернувшись от удара, сделал захват ноги соперника, но Бакли не растерялся и, недолго думая, с «вертушки» другой ногой отправил оппонента на настил октагона.

Видео яркого нокаута UFC разместила на своей официальной странице в Twitter, назвав его самым невероятным в истории организации.

THE MOST UNBELIEVABLE KO IN UFC HISTORY#UFCFightIsland5 pic.twitter.com/O7BOJg8h9c — UFC (@ufc) October 10, 2020

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб Нурмагомедов показал свою подготовку к «войне» с Джастином Гэйтжи за чемпионский пояс в легком весе.

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