«Золотые» бутсы не помогли Роналду забить чемпионам мира: видеообзоры матчей Лиги наций

В воскресенье, 11 октября, на футбольных полях Европы прошли оставшиеся матчи третьего тура Лиги наций в дивизионах А, В и С.

Криштиану Роналду, вышедший на игру с Францией в эксклюзивных бутсах по случаю достижения отметки в 100 забитых мячей за национальную команду, так и не смог пополнить свой бомбардирский реестр. После матча, ставшего римейком финала чемпионата Европы 2016 года, португалец мило пообщался с восходящей звездой французов Килианом Мбаппе, который позже разместил фото на своей странице в Twitter и подписал: «Кумир».

А нападающий Маркус Рэшфорд, реализовав пенальти в поединке с Бельгией, отличился в четвертом подряд официальном матче за сборную Англии, став четвертым игроком после Бобби Чарльтона, Дэвида Бекхэма и Уэйна Руни, которому покорилось данное достижение.

Дивизион А

Группа 1

Босния и Герцеговина — Нидерланды — 0:0.

Польша — Италия — 0:0.

Положение команд: 1. Италия — 5, 2. Нидерланды — 4, 3. Польша — 4, 4. Босния и Герцеговина — 2.

Группа 2

Англия — Бельгия — 2:1 (Рэшфорд, 39, с пенальти, Маунт, 65 — Лукаку, 9, с пенальти).

Исландия — Дания — 0:3 (Сигурьонссон, 45, в свои ворота, Эриксен, 46, Сков, 61).

Положение команд: 1. Англия — 7, 2. Бельгия — 6, 3. Дания — 4, 4. Исландия — 0.

Группа 3

Хорватия — Швеция — 2:1 (Влашич, 32, Крамарич, 84 — Берг, 66).

Франция — Португалия — 0:0.

Положение команд: 1. Португалия — 7, 2. Франция — 7, 3. Хорватия — 3, 4. Швеция — 0.

Дивизион В

Группа 1

Северная Ирландия — Австрия — 0:1 (Грегорич, 42).

Норвегия — Румыния — 4:0 (Холанд, 13, 64, 74, Сорлот, 39).

Положение команд: 1. Австрия — 6, 2. Норвегия — 6, 3. Румыния — 4, 4. Северная Ирландия — 1.

Группа 2

Израиль — Чехия — 1:2 (Зехави, 56 — Абу Ханна, 14, автогол, Выдра, 48).

Шотландия — Словакия — 1:0 (Дайкс, 54).

Положение команд: 1. Шотландия — 7, 2. Чехия — 6, 3. Израиль — 2, 4. Словакия — 1.

Группа 3

Сербия — Венгрия — 0:1 (Конивес, 20).

Россия — Турция — 1:1 (Ан.Миранчук, 28 — Караман, 62).

Положение команд: 1. Россия — 7, 2. Венгрия — 6, 3. Турция — 2, 4. Сербия — 1.

Группа 4

Ирландия — Уэльс — 0:0. На 84-й минуте удален Макклейн (Ирландия).

Финляндия — Болгария — 2:0 (Тэйлор, 52, Йенсен, 67).

Положение команд: 1. Уэльс — 7, 2. Финляндия — 6, 3. Ирландия — 2, 4. Болгария — 1.

Дивизион С

Группа 2

Эстония — Северная Македония — 3:3 (Саппинен, 33, 61, Лиивак, 76, с пенальти — Кууск, 3, в свои ворота, Пандев, 80, Зайков, 88). На 67-й минуте пенальти не реализовал Трайковски (Северная Македония).

Армения — Грузия — 2:2 (Байрамян, 6, Мхитарян, 88, с пенальти — Качарава, 46, Окриашвили, 74).

Положение команд: 1. Северная Македония — 5, 2. Грузия — 5, 3. Армения — 4, 4. Эстония — 1.

Группа 3

Косово — Словения — 0:1 (Вучкич, 22).

Греция — Молдова — 2:0 (Бакасетас, 45+3, с пенальти, Манталос, 50). На 45+1-й минуте удален Посмак (Молдова), на 88-й минуте пенальти не реализовал Милинчану (Молдова).

Положение команд: 1. Греция — 7, 2. Словения — 7, 3. Косово — 1, 4. Молдова — 1.

Группа 4

Казахстан — Албания — 0:0.

Литва — Беларусь — 2:2 (Новиковас, 7, Лаукземис, 75 — Лисакович, 59, с пенальти, Сачивко, 66).

Положение команд: 1. Казахстан — 4, 2. Албания — 4, 3. Беларусь — 4, 4. Литва — 4.

Во вторник, 13 октября, в Лиге наций пройдут следующие матчи: дивизион А (группа 4) — Украина — Испания, Германия — Швейцария; дивизион С (группа 1) — Черногория — Люксембург, Азербайджан — Кипр; дивизион D (группа 1) — Фарерские острова — Андорра, Латвия — Мальта, (группа 2) — Лихтенштейн — Сан-Марино.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Испания продлила беспроигрышную серию до 15 матчей.

Фото Twitter Федерации футбола Франции

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