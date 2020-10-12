28.15 / 28.37 33.02 / 33.46
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

В память о Коби Брайанте: «Лос-Анджелес Лейкерс» 17-й раз в истории стали чемпионами НБА

11:14 12 октября 2020
Лос-Анджелес Лейкерс&nbsp;— чемпионы НБА

В США завершился 74-й по счету сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В финальной серии, которая проходила в Орландо, «Лос-Анджелес Лейкерс» встречался с «Майами Хит».

Для определения сильнейшей команды сезона-2019/2020, который из-за пандемии коронавируса продлился почти год, понадобилось шесть матчей. В итоге, победу праздновали «озерные» — 4:2. В решающем поединке триппл-дабл оформил Леброн Джеймс, недавно купивший шикарный особняк за 39 млн долларов, — баскетболист набрал 28 очков, а также сделал 14 подборов и 10 передач. Джеймса признали MVP финальной серии, и он стал вторым после Майкла Джордана баскетболистом, кого признавали лучшим игроком финала четыре раза.

«Этот титул много значит для этой франшизы. Когда я приехал сюда, сказал Джини Басс (президент „Лейкерс“ — прим. Sport24), что собираюсь вернуть эту команду на то место, на котором она должна находиться. Ее великий отец делал это много лет, а она просто подхватила его обязанности. Невероятное чувство — осознавать себя частью такой великой франшизы. Это чувство не только у меня, но и у моих партнеров по команде, у организации, тренеров, у всех, кто здесь работает», — приводит слова MVP финала ESPN.

Леброн, а также его партнер Дэнни Грин стали чемпионами НБА уже в составе трех разных команд. Джеймс ранее завоевывал чемпионские перстни с «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс», а Грин — с «Сан-Антонио Сперз» и «Торонто Рэпторз».

Без сомнений, не могли игроки «Лейкерс» обойти стороной и погибшего в январе 2020-го легенды клуба Коби Брайанта, посвятив победу ему. «После того, как случилась трагедия, все, что мы делали, мы делали ради Коби. И мы его не подвели. Я знаю, что Коби смотрит на нас с небес и гордится нами. Знаю, что Ванесса гордится нами, клуб гордится нами. Тяжелый момент… Это многое значит для нас. Коби был старшим братом для всех нас, и мы сделали это ради него», — сказал Энтони Дэвис в интервью сразу после завершения решающего поединка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что баскетболист Винс Картер, сыгравший в НБА в четырех десятилетиях, завершил карьеру.

Фото Twitter НБА

60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оксана Марченко

Ставшая свекровью Оксана Марченко влюбила в себя невестку

Геннадий Кернес и Оксана Гайсинская

«Иногда ты смеешься»: жена заболевшего Кернеса сделала трогательный пост

Порошенко

Стало известно о состоянии здоровья Порошенко

Наташа Королева

Наташа Королева покраснела от интимного вопроса во время беседы о Тарзане

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер