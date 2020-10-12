В память о Коби Брайанте: «Лос-Анджелес Лейкерс» 17-й раз в истории стали чемпионами НБА

В США завершился 74-й по счету сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В финальной серии, которая проходила в Орландо, «Лос-Анджелес Лейкерс» встречался с «Майами Хит».

Для определения сильнейшей команды сезона-2019/2020, который из-за пандемии коронавируса продлился почти год, понадобилось шесть матчей. В итоге, победу праздновали «озерные» — 4:2. В решающем поединке триппл-дабл оформил Леброн Джеймс, недавно купивший шикарный особняк за 39 млн долларов, — баскетболист набрал 28 очков, а также сделал 14 подборов и 10 передач. Джеймса признали MVP финальной серии, и он стал вторым после Майкла Джордана баскетболистом, кого признавали лучшим игроком финала четыре раза.

«Этот титул много значит для этой франшизы. Когда я приехал сюда, сказал Джини Басс (президент „Лейкерс“ — прим. Sport24), что собираюсь вернуть эту команду на то место, на котором она должна находиться. Ее великий отец делал это много лет, а она просто подхватила его обязанности. Невероятное чувство — осознавать себя частью такой великой франшизы. Это чувство не только у меня, но и у моих партнеров по команде, у организации, тренеров, у всех, кто здесь работает», — приводит слова MVP финала ESPN.

Леброн, а также его партнер Дэнни Грин стали чемпионами НБА уже в составе трех разных команд. Джеймс ранее завоевывал чемпионские перстни с «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс», а Грин — с «Сан-Антонио Сперз» и «Торонто Рэпторз».

Без сомнений, не могли игроки «Лейкерс» обойти стороной и погибшего в январе 2020-го легенды клуба Коби Брайанта, посвятив победу ему. «После того, как случилась трагедия, все, что мы делали, мы делали ради Коби. И мы его не подвели. Я знаю, что Коби смотрит на нас с небес и гордится нами. Знаю, что Ванесса гордится нами, клуб гордится нами. Тяжелый момент… Это многое значит для нас. Коби был старшим братом для всех нас, и мы сделали это ради него», — сказал Энтони Дэвис в интервью сразу после завершения решающего поединка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что баскетболист Винс Картер, сыгравший в НБА в четырех десятилетиях, завершил карьеру.

Фото Twitter НБА

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