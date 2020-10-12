Где смотреть онлайн Украина — Испания: расписание трансляций матчей Лиги наций

Во вторник, 13 октября, сборная Украины, после поражения от Германии (1:2) продлившая свою проигрышную серию до трех матчей, примет в рамках четвертого тура Лиги наций в дивизионе А на столичном НСК «Олимпийский» сборную Испании (арбитр — Павел Гиль из Польши).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА — ИСПАНИЯ

Подопечные Луиса Энрике после трех туров лидируют в турнирной таблице группы 4. После выездной ничьи с Германией в стартовом туре (1:1) «Фурия роха» одержала две подряд домашние победы с «сухим» счетом — над Украиной (4:0) и Швейцарией (1:0). При этом испанцы довели свою беспроигрышную серию до 15-ти матчей — команде Луиса Энрике осталось еще три поединка, чтобы превзойти мировой рекорд без поражений, который принадлежит Италии.

А вот команда Андрея Шевченко, наоборот, выиграв матч первого тура у Швейцарии (2:1), затем дважды подряд проиграла — в уже упоминавшемся поединке с Испанией и в домашней игре с Германией (1:2), опустившись на третье место в турнирной таблице.

В прямой трансляции матч Украина — Испания покажут в 21:45 телеканалы «Украина» и «Футбол 1». Кроме того, на специализированном канале эксперты в студии программы «Главная команда» перед началом встречи на «Олимпийском» (в 20:30), в перерыве и после финального свистка обсудят события на главной спортивной арене нашей страны.

Лига наций. 4-й тур

13 октября (вторник)

Азербайджан — Кипр 19:00 «Футбол 2»

Латвия — Мальта 19:00 «Футбол 3»

Украина — Испания 21:45 «Украина», «Футбол 1»

Германия — Швейцария 21:45 «Футбол 2»

Черногория — Люксембург 21:45 «Футбол 3»

14 октября (среда)

Финляндия — Ирландия 19:00 «Футбол 1»

Литва — Албания 19:00 «Футбол 2»

Англия — Дания 21:45 «Футбол 1»

Италия — Нидерланды 21:45 «Футбол 2»

Хорватия — Франция 21:45 «Футбол 3»

Отметим, что свой следующий матч в рамках Лиги наций «желто-синие» проведут 14 ноября в Лейпциге против Германии. В этот же день в другом матче группы 4 Швейцария дома примет Испанию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры дали свои прогнозы на поединок Украина — Испания.

Фото uefa.com

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