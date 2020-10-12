Больше, чем противостояние боксеров: представлен обновленный постер боя Ломаченко – Лопес

В предстоящем бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между обладателем титулов WBO, WBA и WBC украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом, владеющим поясом IBF, организаторы видят не только противостояние двух боксеров.

На это недвусмысленно намекнули после того, как был изменен официальный постер к поединку, куда добавили лица отцов и тренеров боксеров — Анатолия Ломаченко и Теофимо Лопеса-старшего.

«Два тренера. Два бойца. Одно столкновение», — сделали подпись организаторы.

Напомним, что бой Ломаченко — Лопес пройдет в ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе в «пузыре» MGM Grand.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Теофимо Лопес назвал свой главный козырь в предстоящем поединке с Ломаченко.

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