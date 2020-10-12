Стала известна судьба третьего боя Фьюри – Уайлдер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (30 побед, 21 из них — нокаутом, 1 ничья) высказался о третьем бое против американца Деонтея Уайлдера (42 победы, 41 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья), который планировался на 19 декабря.

«Я собирался вновь размазать Уайлдера. Это был бы быстрый и простой для меня бой. Но Уайлдер и его команда все не могли определиться с датой. Не очень-то они и хотят драться с линейным чемпионом в супертяжелом весе. Они знают, чем все закончится. Мир знает, чем все закончится: Уайлдер опять присядет на ж.у.

Они просили меня перенести бой на декабрь — я согласился провести поединок 19 декабря. Потом они снова попытались перенести бой — уже на следующий год. Я тренировался, я готов. Когда они попросили перенести бой с 19 декабря на следующий год — это было уже слишком. Я двигаюсь дальше", — цитирует Фьюри издание The Athletic.

Теперь Фьюри планирует провести в начале декабря промежуточный бой в Великобритании, а до конца 2021 года сойтись в ринге с соотечественником Энтони Джошуа и стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

Напомним, что в первом поединке между Фьюри и Уайлдером, который прошел в декабре 2018-го, была зафиксирована ничья, а второй бой в феврале 2020-го завершился победой британца техническим нокаутом в седьмом раунде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа придется отказаться от пояса WBO для проведения боя с Фьюри.

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