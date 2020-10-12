Отец легендарного Франческо Тотти умер от коронавируса

В семье легендарного итальянца Франческо Тотти, едва не разведшегося с красавицей-женой из-за кошки, случилось горе.

Как сообщает сайт Football Italia, 76-летний отец футболиста Энцо Тотти умер, заразившись коронавирусом. Также у Тотти-старшего был целый ряд серьезных заболеваний, в том числе пару лет назад он перенес сердечный приступ. В итоге, ослабленный организм не смог должным образом бороться с COVID-19, и после нескольких дней, проведенных в больнице, Энцо скончался.

Добавим, что в марте Франческо, не балующий своих 3,8 млн подписчиков в Instagram частыми обновлениями, выставил редкое фото с отцом. «Все, чему ты меня научил, я передам своим детям, твоим внукам», — подписал снимок легендарный футболист.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что фанатка «Ромы» вышла из 9-месячной комы, услышав голос Франческо Тотти.

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