Конор Макгрегор похвастался покупкой роскошной яхты редкой модели

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, 32-летний ирландец Конор Макгрегор, сделавший недавно предложение матери своих детей, похвастался в соцсетях покупкой примерно за 3 млн долларов роскошной 19-метровой яхты редкой модели, выкрашенной в традиционные ирландские цвета.

По его словам, судно по дизайну выполнено в стиле Lamborghini. Макгрегор утверждает, что таких яхт в мире всего 63, а он стал 12-м владельцем подобного судна.

«Номер 12, „МакГрегор эдишн“, — написал ирландец в Instagram, опубликовав несколько соответствующих фото. — Первый выход „Ламборгини“ в мир спортивных яхт — 19 метров, 4 тысячи лошадиных сил, ракетный корабль, названный „Морской суперкар“. Для меня было честью приобрести 12-й из 63 выпущенных экземпляров. 1963-й — год рождения „Ламборгини“, ну, а 12, вы сами знаете — Proper чертов Twelve, детка! Это не остановить!»

Напомним, что в июне 2020 года ирландец объявил о завершении спортивной карьеры, но в начале октября договорился о проведении поединка против Дастина Порье. Ожидается, что бой пройдет в январе 2021 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Конор Макгрегор пополнил свою коллекцию часами за 90 тысяч евро.

Фото Instagram

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