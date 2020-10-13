Украина — Испания: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Во вторник, 13 октября, на столичном НСК «Олимпийский» пройдет матч элитного дивизиона Лиги наций Украина — Испания. Букмекеры дали свои прогнозы на встречу 27-й и 9-й команд рейтинга ФИФА, отдав предпочтение гостям.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию дуэли подопечных Андрея Шевченко и Луиса Энрике, за которой вы сможете следить в этой новости.

Слова перед матчем

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: «Испания — одна из лучших команд. Она высоко прессингует, практически не дает сопернику разыгрывать мяч. Испанцы играют очень качественно, очень организованно, это очень сильные и хорошие исполнители. Необходимо сыграть компактнее и агрессивнее как команде. Испания великолепно использует фланги, там у них очень хорошие и качественные футболисты, которые прекрасно играют один в один. Если удастся фланги перекрыть, тогда попробуем дать испанцам бой, но многое зависит от состояния, в котором будут находиться ребята, как они восстановятся».

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук: «Наш предыдущий соперник и предстоящий играют в разный футбол. Если Германия — это больше вертикальные передачи, то Испания уделяет внимание контролю мяча. Было сложно с немцами, будет сложно и с испанцами. Важно будет сыграть очень хорошо в защите, а то, что моменты у нас будут — я уверен в этом. Если говорить о предстоящих матчах „Динамо“ против „Барселоны“ в Лиге чемпионов, думаю, каталонцы играют немного в другой футбол, чем сборная Испании. Поэтому, полагаю, что это не будет каким-то тестом для меня лично».

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике: «Настраиваемся на этот матч так же, как настраивались на предыдущие: постараемся сыграть лучше соперника и в атаке, и в обороне. Хотим победить и занять первое место в группе. В Испании мы добились с Украиной хорошего результата, но завтра будет совсем другая игра».

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс: «В нашей группе нет одинаковых команд. Да и вообще, в футболе таких команд не существует. Да, мы забили Украине четыре мяча, а Швейцарии — один. Но это не может быть главным. Сами по себе результаты могут быть разными, но это не может стать оценкой силы команд. Мы не считаем Украину ни самой сильной командой нашей группы, ни самой слабой. Но мы знаем, что эта команда в матче с любым соперником может демонстрировать свою игру и сильные качества. А результаты… Если не ошибаюсь, то совсем недавно сборная Украины показала 12-матчевую беспроигрышную серию. Так что мы ни в коем случае не можем недооценивать этого соперника».

Соперники в Лиге наций

Подопечные Луиса Энрике после трех туров лидируют в турнирной таблице группы 4. После выездной ничьи с Германией в стартовом туре (1:1) «Фурия роха» одержала две подряд домашние победы с «сухим» счетом — над Украиной (4:0) и Швейцарией (1:0). При этом испанцы довели свою беспроигрышную серию до 15-ти матчей — команде Луиса Энрике осталось еще три поединка, чтобы превзойти мировой рекорд без поражений, который принадлежит Италии.

А вот команда Андрея Шевченко, наоборот, выиграв матч первого тура у Швейцарии (2:1), затем дважды подряд проиграла — в уже упоминавшемся поединке с Испанией и в домашней игре с Германией (1:2), опустившись на третье место в турнирной таблице.

Положение команд после трех туров: 1. Испания — 7 очков; 2. Германия — 5; 3. Украина — 3; 4. Швейцария — 1.

Арбитр из Польши

Работать на матче УЕФА доверил судейской бригаде из Польши во главе с 44-летним рефери ФИФА Павелом Гилем.

Являясь арбитром ФИФА с 2009 года, этот рефери из Люблина семь раз пересекался с украинскими командами: «Динамо» Бухарест — «Металлист» — 0:2 и «Шахтер» — «Нордшелланд» — 2:0 в 2012-м, «Заря» — «Фейеноорд», «Карабах» — «Днепр» — 1:2 и Украина — Нигер — 2:1 в 2014-м, «Янг Бойз» — «Динамо» — 2:0 и «Динамо» — «Партизан» — 4:1 в 2017-м.

Рефери из Польши Павел Гиль

Украина против Испании

В своей истории «желто-синие» шесть раз встречались с именитым соперником, и не смогли ни разу победить. Один раз наши ребята сыграли вничью с испанцами (в домашнем матче отбора на Евро-2004 — 2:2), еще пять раз проиграли (в гостевом поединке квалификации Евро-2004 — 1:2, в стартовом матче финального турнира ЧМ-2006 — 0:4, в отборе на Евро-2016 — дважды по 0:1, а также в гостевом поединке нынешнего розыгрыша Лиги наций — 0:4).

Состав Испании дороже на 650 млн евро

По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость состава игроков сборной Испании дороже футболистов команды Украины на 650 млн евро (768,5 млн евро против 118,95 млн).

Дороже всех среди подопечных Луиса Энрике стоят полузащитник «Барселоны» Ансу Фати (80 млн евро), его коллега по амплуа Родри из «МанСити» (64 млн), игрок средней линии из «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль (60 млн), еще один полузащитник из «МанСити» Ферран Торрес (45 млн), а также вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа и форвард «Лидса» Родриго (по 40 млн).

В нынешнем составе команды Шевченко дороже остальных оцениваются полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский (21 млн), игрок средней линии «Динамо» Виктор Цыганков (19 млн), защитник «Динамо» Виталий Миколенко (13 млн), а также атакующий полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко и нападающий «Гента» Роман Яремчук (по 9,5 млн).

День в истории

Ранее украинская сборная в своей 269-матчевой истории дважды проводила поединки 13 октября: в отборе на ЧМ-2006 обыграла во Львове команду Грузии (2:0), а в квалификации к ЧЕ-2008 уступила на выезде команде Шотландии (1:3).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляция матч Украина — Испания.

Фото uefa.com, uaf.ua

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