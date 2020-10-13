Футболиста убили одноклубники за ошибку на поле

На севере Уганды местный футболист подвергся нападению со стороны одноклубников и позже скончался в больнице, сообщает monitor.co.ug.

22-летний центральный защитник Черчиль Овачи во время товарищеского поединка между двумя местными клубами допустил ошибку, которая привела к голу. Партнеры по команде набросились на него и избили, позже их разняли.

После игры Овачи из-за мести столкнул с велосипеда одного из своих обидчиков, что спровоцировало новую драку. Черчиль упал в обморок и был доставлен в больницу, где через несколько часов умер.

Двое подозреваемых уже взяты под стражу и вскоре предстанут перед судом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что брата футболиста «Тоттенхэма» Сержа Орье застрелили во Франции.

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