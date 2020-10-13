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Спорт

Футболист из MLS поразил чудо-голом в стиле ван Бастена

12:11 13 октября 2020
Эрик Уртадо

Настоящим украшением матча регулярного чемпионата американской лиги MLS «Спортинг Канзас-Сити» — «Нэшвилл» (2:1) стал гол-красавец футболистов хозяев поля Эрика Уртадо.

На 79-й минуте вышедший на замену 29-летний форвард «Спортинга» при счете 1:1 откликнулся на передачу партнера и шикарным ударом с лета поразил ворота соперника.

Болельщики и специалисты тут же вспомнили, что гол американца очень похож на «выстрел» легендарного нападающего сборной Нидерландов Марко ван Бастена, забитый им в ворота сборной Советского Союза в финале Евро-1988 (2:0). Чей гол круче, решать вам…

«Я несколько раз забивал похожие голы в школе и колледже, но никогда на таком уровне. Так что это довольно круто!», — цитирует Эрика Уртадо официальный сайт «Спортинга Канзас-Сити».

Отметим, что, несмотря на потрясающий гол, Уртадо не является твердым игроком «основы» своей команды. Все три гола в нынешнем сезоне американец забил после выхода на замену.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «Парижа» Билал Камара забил гол-шедевр в матче одного из низших дивизионов чемпионата Франции.

Фото Twitter MLS

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