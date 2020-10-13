Из алкоголичек — в сборную страны: девушка-боксер похудела на 42 кг и готовится к Олимпиаде

Еще пять лет назад член сборной Чехии по боксу Барбора Суханкова весила более 130 кг и решала проблемы с алкоголем и наркотиками, пока в итоге не оказалась в тяжелом состоянии в «психушке».

Свою удивительную историю 25-летняя красавица-спортсменка рассказала в интервью порталу sport.cz.

«В 20 лет у меня была одна дорога — в ад, — призналась Барбора Суханкова. — С 14 лет я подрабатывала в пабе, хотела, чтобы у меня были собственные деньги. Думаю, это было одной из причин того, чтой я вскоре связала свою жизнь с алкоголем. Я позволила «зеленому змею» соблазнить себя. И в то время для меня существовали только вечеринки и пьянство.

Это было действительно дико. Когда я оказалась у края пропасти, моя мама уговорила меня поехать лечиться. Но после первой попытки я сорвалась. Но однажды я сама осознала, что так продолжаться не может, села в автобус и поехала из родной Праги на лечение в Бохнице. Когда меня там взвесили, стрелка весов показала 136 кг. Это был кошмар!

Но я выдержала. Все изменилось, когда я переступила порог боксерского зала. Я бросила все пагубные привычки и полюбила спорт. Да, первое время надо мной многие смеялась. На первой тренировке для меня было проблемой трижды перепрыгнуть через скакалку. Но я не сдавалась. Уже сбросила 42 кг, и это не предел. Хочу похудеть еще на 10 кг. Сегодня я вхожу в состав сборной Чехии по боксу и мечтаю поехать на чемпионат мира и Олимпийские игры.

Я всю жизнь бросалась из крайности в крайность. Всю мою жизнь было все или ничего. Как и в случае с алкоголем и наркотиками, так и сейчас в ринге. Но сейчас у меня здоровая зависимость. Я никогда не была так счастлива и не верю, что мне так повезло".

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