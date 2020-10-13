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Спорт

Испанская Marca исковеркала фамилии футболистов сборной Украины перед игрой на «Олимпийском»

16:39 13 октября 2020
Сборная Украины

Авторитетное испанское издание Marca пренебрежительно отнеслось к фамилиям подопечных Андрея Шевченко перед намеченным на вторник, 13 октября, матчем Лиги наций Украина — Испания (начало — в 21:45).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА — ИСПАНИЯ

Представляя ориентировочные составы команд на игру, наши испанские коллеги, не долго думая, обозвали Караваева «Караве», Цыганкова — «Цыниковым», Шапаренко — «Шарапенко», Коваленко — «Кобаленко», Михайличенко — «Михайличеньо», Коноплю — «Коноплянкой», Шепелева — «Шепелиевым», а Макаренко — «Мараменко». Согласитесь, перебор.

Не говоря уже о неправильных игровых номерах и позициях на поле (к примеру, 15-й номер Цыганков, по версии испанцев, сыграет под 8-м, причем не на фланге, а в центре). Все мы не безгрешны, но и о том, что в заявку на игру вносят 23 фамилии футболистов, а не 22 (в составе Украины у испанцев отсутствует Роман Безус), журналистам Marca следовало бы помнить.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире встречу Украина — Испания.

Фото uaf.ua, marca.com

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