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Спорт

Криштиану Роналду заразился COVID-19 и не сыграет против «Динамо» в Лиге чемпионов

17:54 13 октября 2020
Криштиану Роналду

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сыгравший против чемпионов мира в «золотых» бутсах, заразился коронавирусом. 35-летний нападающий сдал положительный тест на COVID-19 и не сыграет 14 октября со сборной Швеции в рамках Лиги наций, сообщает пресс-служба сборной Португалии.

Отмечается, что болезнь у футболиста протекает бессимптомно, он уже изолирован от команды.

Правда, накануне вечером португалец опубликовал в своем Instagram фото с совместного ужина с партнерами по сборной Португалии. Ни масок, ни соблюдения социальной дистанции и в помине не было.

Теперь Криштиану Роналду из-за 14-дневного карантина не сыграет за «Ювентус» в серии А против «Кротоне» и «Вероны», а также против киевского «Динамо» в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов, который запланирован на «Олимпийском» 20 октября.

Кстати, ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщало, что Роналду перед отъездом в сборную отказался соблюдать карантин в отеле «Ювентуса» и отправился к себе домой, повысив голос на руководителей клуба и партнеров по команде.

Заразившегося возлюбленного уже поддержала его возлюбленная Джорджина Родригес. «Ты мое вдохновение», — написала девушка в Instagram, опубликовав скриншот видеозвонка с Роналду.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду пожертвовал на борьбу с коронавирусом 1 млн евро.

Фото Twitter сборной Португалии

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