Украинская «молодежка» уступила на поле Северной Ирландии: видео гола

Во вторник, 13 октября, молодежная сборная Украины, вырвавшая в прошлую пятницу победу у Румынии, провела в городке Баллимина отборочный матч Евро-2021 против своих сверстников из Северной Ирландии.

Северная Ирландия (U21) — Украина (U21) — 1:0

Украина: Трубин, Скорко, Попов, Сирота, Дубинчак, Батагов, Булеца (Шевцов, 90), Бондаренко (Чех, 64), Цитаишвили (Назаренко, 64), Топалов (Леднев, 68), Сикан (Русин, 64).

Гол: ОʼНил (61).

1:0 ОʼНил (61-я мин.)

Другие поединки игрового дня в группе 8 принесли такие результаты: Дания — Финляндия — 2:1 (Йенсен, 2, 60 — Форсс, 51, с пенальти), Румыния — Мальта — 4:1 (Мецан, 17, Ман, 27, 40, с пенальти, Ганя, 36 — Элуни, 51; на 35-й минуте у хозяев поля удален новичок киевского «Динамо» Бэлуцэ).

Положение команд: 1. Дания — 25 очков (9 матчей); 2. Румыния — 19 (9); 3. Украина — 10 (8); 4. Финляндия — 10 (9); 5. Северная Ирландия — 9 (9); 6. Мальта — 1 (8).

К сожалению, команда Руслана Ротаня потеряла шансы занять в группе одно из первых двух мест и завоевать путевку в финальный турнир молодежного чемпионата Европы.

В оставшихся поединках в группе молодежная сборная Украины сыграет 13 ноября на поле Мальты и 17 ноября против Северной Ирландии на новом стадионе в Коваливке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская «молодежка» увезла победу из Финляндии.

Фото twitter.com/BBCSPORTNI

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