Германия в «перестрелке» с 6 голами спасла игру против Швейцарии: видеообзоры матчей Лиги наций

Во вторник, 13 октября, семью поединками на футбольных полях Европы стартовал очередной тур Лиги наций. Без сенсаций не обошлось. Самая громкая — на киевском «Олимпийском».

Лига наций. 4-й тур

Дивизион А

Группа 4

Украина — Испания — 1:0 (Цыганков, 76).

Германия — Швейцария — 3:3 (Вернер, 28, Хаверц, 55, Гнабри, 60 — Гавранович, 5, 57, Фройлер, 26). На 90+4-й минуте удален Шер (Швейцария).

Матч в Кельне, в котором подопечные Йоахима Лева спаслись от поражения, стал для полузащитника хозяев поля Тони Крооса 100-м в футболке бундестим. Футболист «Реала» — 12-й игрок в истории сборной, который достиг этой отметки. В топ-3 по числу матчей за Германию входят Лотар Маттеус (150 игр), Мирослав Клозе (137) и Лукас Подольски (130).

Положение команд: 1. Испания — 7 очков; 2. Германия — 6; 3. Украина — 6; 4. Швейцария — 2.

Дивизион С

Группа 1

Азербайджан — Кипр — 0:0. На 27-й минуте Гараев (Азербайджан) не реализовал пенальти.

Из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе сборные Азербайджана и Армении проводят домашние поединки турнира за пределами своих стран. К примеру, азербайджанцы принимали Кипр в албанском Эльбасане.

Черногория — Люксембург — 1:2 (Иванович, 34 — Муратович, 42, Синани, 86). На 90+5-й минуте удален Янкович (Черногория), а на 90+6-й — Шимич (Черногория) и Тиль (Люксембург).

Положение команд: 1. Люксембург — 9; 2. Черногория — 9; 3. Азербайджан — 4; 4. Кипр — 1.

Дивизион D

Группа 1

Латвия — Мальта — 0:1 (Борг, 90+7).

Фарерские острова — Андорра — 2:0 (К. Ольсен, 19, 33). На 36-й минуте Ханссон (Фареры) не реализовал пенальти.

Положение команд: 1. Фарерские острова — 10; 2. Мальта — 5; 3. Латвия — 3; 4. Андорра — 2.

Группа 2

Лихтенштейн — Сан-Марино — 0:0.

Сборная крошечного Сан-Марино избежала поражения впервые с 15 ноября 2014 года (тогда со счетом 0:0 завершился домашний матч квалификации Евро-2016 против эстонцев). С тех пор и до сегодняшнего дня сан-маринцы проиграли все поединки. В общей сложности в серию поражений худшей команды в рейтинге УЕФА вошло 40 игр. За этот период сборная Сан-Марино пропустила аж 173 мяча, а забила всего четыре.

Положение команд: 1. Гибралтар — 6; 2. Лихтенштейн — 4; 3. Сан-Марино — 1.

В среду, 14 октября, в Лиге наций сыграют: дивизион А (группа 1) — Польша — Босния и Герцеговина, Италия — Нидерланды; (группа 2) — Англия — Дания, Исландия — Бельгия; (группа 3) — Хорватия — Франция, Португалия — Швеция; дивизион В (группа 1) — Норвегия — Северная Ирландия, Румыния — Австрия; (группа 2) — Шотландия — Чехия, Словакия — Израиль; (группа 3) — Турция — Сербия, Россия — Венгрия; (группа 4) — Финляндия — Ирландия, Болгария — Уэльс; дивизион С (группа 2) — Северная Македония — Грузия, Эстония — Армения; (группа 3) — Молдова — Словения, Греция — Косово; (группа 4) — Литва — Албания, Беларусь — Казахстан.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что команда Андрея Шевченко проиграла в Лиге наций сборной Германии.

Фото Twitter DFB

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