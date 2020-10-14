«Кому-то придется призадуматься»: Шевченко прокомментировал историческую победу над Испанией

Во вторник, 13 октября, сборная Украины в присутствии на киевском «Олимпийском» более 10 болельщиков добыла историческую победу, сенсационно обыграв в поединке Лиги наций сборную Испании — 1:0 (динамовец Виктор Цыганков забил свой дебютный гол в турнире).

Подопечные Андрея Шевченко не только впервые в истории одолели грозного оппонента (ранее в играх с испанцами было пять поражений и одна ничья в отборе к Евро-2004 — 2:2), но и прервали серию команды Испании без поражений, насчитывавшую 15 (!) матчей. Может, журналисты издания Marca хоть теперь начнут правильно писать фамилии игроков сборной Украины. В частности, «Цыникова», «похоронившего» их команду, которая ранее никогда не проигрывала в Лиге наций.

«Думаю, что мне сегодня нет смысла что-то говорить, — заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире телеканала «Футбол». — Ребята все сказали своим отношением, самоотдачей, они приняли перестроения, которые мы предложили. Это их победа. Это только они.

Я рад, что мои слова действуют. Они молодцы. Они усвоили урок после 1:7 от Франции. Сегодняшний поединок дал нам много информации. В будущем нам будет проще, будем варьировать. У нас есть возможность менять тактику по ходу игры.

Мы сейчас не в состоянии конкурировать кадрово с Испанией. Но мы выиграли всю борьбу, подбирали мячи. Мы хотели выиграть и выиграли.

Игра без мяча была основным принципом сегодняшней победы.

Мы знали, что будем без мяча. Знали, что они оставят нам шансы. Нам надо было двигаться, перекрывать зоны, создавать численное преимущество. Колоссальная работа.

Ребята, сражавшиеся сегодня, молодцы. Кому-то из кандидатов в сборную Украины придется призадуматься, у нас есть конкуренция. Очень много положительных моментов. Командная игра и самоотдача — составляющие успеха".

По горячим следам фото из раздевалки сборной Украины поделился на своей странице в Facebook тренер «желто-синих» Александр Шовковский.

Кстати, сборная Испании лишь второй раз за 41 матч проиграла сборной страны из постсоветского пространства. Первой из команд бывшего СССР испанцев в 2016 году обыграла Грузия — 1:0 (Россия в 1/8 финала ЧМ-2018 одолела испанцев по пенальти, но основное время матча закончилось со счетом 1:1).

Положение команд: 1. Испания — 7 очков; 2. Германия — 6; 3. Украина — 6; 4. Швейцария — 2.

В оставшихся матчах в группе Лиги наций команда Андрея Шевченко 14 ноября сыграет в Лейпциге против Германии, а 17 ноября — в Люцерне со Швейцарией (в других поединках сразятся Швейцария — Испания и Испания — Германия).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что немцы в Кельне сыграли вничью со Швейцарией.

Фото uaf.ua

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