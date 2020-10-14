Выше только Пеле: Неймар оформил хет-трик и превзошел достижение Роналдо

В ночь на среду, 14 октября, нападающий сборной Бразилии Неймар, не так давно перепутавший команду, которой он проиграл в финале Лиги чемпионов, забил три мяча в поединке отборочного цикла чемпионата мира-2022 и помог своей команде одолеть в гостях команду Перу (4:2). Теперь в активе форварда «ПСЖ» 64 мяча за национальную команду, и по этому показателю он превзошел легендарного Роналдо (62 гола). Выше в списке лучших голеадоров в истории сборной Бразилии только Пеле — 77 точных ударов.

После матча Неймар отдал должное легенде футбола. «Все мое уважение к тебе, Феномен», — написал Неймар в Instagram, прикрепив фото Роналдо.

Кроме того, Неймар вышел на чистое третье место в списке лучших голеадоров южноамериканских сборных. Помимо Пеле (77), бразилец уступает только капитану сборной Аргентины Лионелю Месси (71 гол).

А вот в рейтинге лучших действующих бомбардиров сборных мира Неймар пока четвертый. Выше него заразившийся коронавирусом португалец Криштиану Роналду (101 мяч), Сунил Четри из Индии (72) и Месси.

Напомним, что лучший голеадор в истории сборной Украины Андрей Шевченко поразил ворота соперников 48 раз, а из действующих игроков лучший показатель у Андрея Ярмоленко (38).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый Неймар пострадал от фанатов «Марселя».

Фото twitter.com/CBF_Futebol

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