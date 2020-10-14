Ломаченко — Лопес: где и во сколько смотреть онлайн чемпионский бой

В ночь на воскресенье, 18 октября, на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США) состоится долгожданный объединительный бой в легком весе между 32-летним обладателем титулов WBA (Super), WBO и WBC украинцем Василием Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение), которого постоянно оскорбляла команда соперника, и 23-летним чемпионом IBF американцем Теофимо Лопесом (15 побед, 12 из них — нокаутом).

Предстоящий поединок, на кону которого будут стоять титулы WBC, WBA, WBO украинца и пояс IBF американца, интересен тем, что обоих боксеров тренируют отцы — Анатолий Ломаченко, получивший ко Дню независимости государственную награду, и Теофимо Лопес-старший.

Почти год промоутерская компания Top Rank не могла устроить этот бой. Сначала команду Лопеса не устраивал гонорар, а затем мир накрыла пандемия коронавируса, и планировавшийся на 30 мая бой перенесли на неопределенный срок.

Напомним, что и Василий и Теофимо последний раз дрались в прошлом году. Ломаченко 31 августа 2019-го победил решением судей британца Люка Кэмпбелла и завоевал титул WBC. В свою очередь, Лопес выходил на ринг 15 декабря 2019-го против Ричарда Комми, которого нокаутировал во втором раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF.

К сожалению, на общедоступных каналах трансляция боя в Украине не запланирована. В прямом эфире поединок Ломаченко — Лопес (начало трансляции боксерского шоу — в 4:00) можно посмотреть, купив подписку на Megogo, ESPN Plus или FITE.TV.

Для того, чтобы просмотреть бой на Megogo, нужно иметь подписку «Оптимальная» или «Максимальная». Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка «Максимальная» стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи Megogo могут получить тестовую подписку всего за 1 гривну.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали прогноз на бой Ломаченко — Лопес.

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