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Спорт

В семье Лионеля Месси появился милый щенок Абу

12:09 14 октября 2020
Лионель Месси с женой и сыновьями

Супруга форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси Антонела Роккуццо, пока глава семьи находится в лагере национальной команды, похвасталась пополнением в семье, живущей в шикарном особняке под Барселоной.

На своей странице в Instagram Антонелла разместила фото каждого из трех своих сыновей — 7-летнего Тьяго, 5-летнего Матео и 2-летнего Чиро — с милым щенком, которому дали кличку Абу.

«Это Абу, новый член семьи», — написала супруга футболиста в своем аккаунте.

Напомним, что в семействе Месси уже есть огромный бордосский дог Халк, которого в 2016 году подарила Лионелю будущая жена.

Кстати, подписчики жены футболиста уже шутят в комментариях: «Интересно, где сейчас Халк?» — «Ждет, когда Абу останется один, чтобы его съесть».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что тренер сборной Украины Александр Шовковский завел дома целый зоопарк.

Фото Instagram

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