Чемпион по храпу: Ольга Харлан показала своего домашнего любимца

Многократная чемпионка мира и Европы, олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, воссоединившаяся после жесткого карантина с возлюбленным, показала своего домашнего питомца — лабрадора Верона.

«Этот мелкий (примерно 48 кг) парень — самая добрая и хорошая собака в мире. И я уверена, что, если бы было какое-то соревнование по храпу, он бы определенно стал победителем. Вы хотите знать, почему я так думаю?», — написала Ольга Харлан в Instagram, поделившись фото и видео своего любимца.

Напомним, что в этом году Ольга Харлан первой из украинок стала прототипом куклы Барби.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в семействе Лионеля Месси появился щенок.

Фото Instagram

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