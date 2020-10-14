28.26 / 28.39 33.09 / 33.40
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Самый большой обман в жизни»: сестра заразившегося Роналду шокировала заявлением о коронавирусе

17:12 14 октября 2020
Катя Авейру и Криштиану Роналду

Певица Катя Авейру, родная сестра форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, заразившегося коронавирусом, сделала громкое заявление о COVID-19.

«Если Криштиану придется разбудить весь мир, то этот португалец действительно послан нам Богом. Спасибо, — написала Катя Авейру в сторис Instagram. — Я верю, что сегодня тысячи людей многое поймут об этой пандемии, тестах и мерах предосторожности, как я. Самый большой обман, что я видела в жизни.

Сегодня я прочитала высказывание, которому аплодирую стоя: «Хватит быть марионетками». Если у кого-то открылись глаза, пожалуйста, прочтите".

Напомним, что лучший бомбардир в истории сборной Португалии Криштиану Роналду (101 мяч) сдал положительный тест в тренировочном лагере национальной команды и был срочно изолирован от партнеров по сборной перед игрой Лиги наций против Швеции (14 октября в Лиссабоне). В среду, 14 октября, футболист специальным медицинским бортом улетел из столицы Португалии в Турин, где продолжит самоизоляцию.

После положительного теста на коронавирус Криштиану Роналду изолировали в отдельном номере отеля, где живет сборная Португалии

Футболист улетел в Турин специальным медицинским бортом

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сестра Криштиану Роналду «наехала» на Вирджила ван Дейка, а до этого раскритиковала вручение «Золотого мяча» Луке Модричу.

Фото Instagram, record. pt

903

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Покров Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы: что это за праздник и чего нельзя делать в этот день

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес

Ломаченко — Лопес: где и во сколько смотреть онлайн чемпионский бой

Сутулова и Стычкин

У звездной российской пары родился сын

Катя Авейру и Криштиану Роналду

«Самый большой обман в жизни»: сестра заразившегося Роналду шокировала заявлением о коронавирусе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер