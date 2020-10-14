Женатый чемпион мира потерял миллионы и заработал дисквалификацию, попавшись с любовницей

Одна из главных звезд спорта Японии, многократный чемпион мира и призер Олимпийских игр по плаванию Дайя Сэто дисквалифицирован национальной федерацией до конца года за… супружескую неверность, сообщает Kyodo News.

Спортсмена боготворили на родине, он был образцом для подражания. Но все изменилось после того, как в одном из журналов была опубликована история о том, как знаменитый пловец в сентябре уединился в «отеле любви» с почасовой оплатой. И вовсе не с женой, а с эффектной незнакомкой, с которой провел полтора часа. Фото «влюбленных» прилагались.

Отрицать факт измены 26-летний Сэто не стал, заявив, что проявил слабость и сожалеет о содеянном, а еще сославшись на депрессию из-за переноса Олимпийских игр в Токио. Но японцам особенно не понравилось то, что буквально за несколько недель до этого атлет с женой снимался в рекламном ролике, пропагандирующем семейные ценности.

Кроме дисквалификации, Сэто лишили в сборной Японии капитанской повязки. А еще из-за громкого секс-скандала от него отказались все спонсоры, в том числе японская авиакомпания All Nippon Airways, которая давала ему почти миллион долларов каждый год.

Кстати, супруга Дайи Сэто — Юка Мабути — в прошлом профессионально занималась прыжками в воду. В 2018 году у пары родился первый ребенок, а в марте 2020-го — второй.

«Я буду плавать, восстанавливая доверие моей семьи, которая сильно пострадала из-за моего безответственного поведения», — заявил рекордсмен мира в интервью The Japan Times.

Дайя Сэто с женой и дочерью

Несмотря на дисквалификацию, Сэто сможет готовиться к Олимпийским играм в Токио, которые должны пройти у него на родине летом 2021 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезду НБА Леброна Джеймса уличили в супружеской неверности.

Фото Instagram



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