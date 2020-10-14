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Спорт

Дочь звезды российского тенниса поделилась «голым» фото

21:09 14 октября 2020
Евгений Кафельников с дочерью Алесей

Известная модель Алеся Кафельникова, а заодно дочь самого титулованного теннисиста России Евгения Кафельникова, заработавшего за карьеру более 18 млн долларов, снялась в откровенной фотосессии.

21-летняя девушка в своем Telegram-канале поделилась с поклонниками пикантными снимками с оголенной грудью.

Кстати, летом Алеся Кафельникова, только в прошлом году помирившаяся со своим знаменитым отцом, украсила обложку цифровой версии июльского номера глянцевого журнала о моде и стиле Elle Russia.

«Вот как выглядит мой карантин, когда я пытаюсь загореть», — написала в Instagram Кафельникова, которая на обложке запечатлена голой на подоконнике спиной к камере.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитая баскетболистка женской НБА Лиз Кэмбидж, рост которой 203 см, снялась для Playboy.

Фото Instagram

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