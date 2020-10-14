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Спорт

Андрей Воронин подался на заработки в Россию

20:01 14 октября 2020
Андрей Воронин

Живущий в Германии бывший футболист сборной Украины 41-летний Андрей Воронин вошел в тренерский штаб московского «Динамо», цвета которого он защищал в 2010—2014 годах.

Родившийся в Одессе экс-футболист «Ливерпуля» будет помогать в работе немецкому специалисту Сандро Шварцу, с которым в свое время бок о бок играл за «Майнц», сообщает официальный сайт российского клуба.

Отметим, что в послужном списке Воронина, кроме «Ливерпуля» и московского «Динамо», значатся выступления за немецкие клубы «Боруссия» (Менхенгладбах), «Майнц», «Кельн», «Байер», «Герта» и «Фортуна». В футболке сборной Украины форвард провел 74 матча и забил 8 мячей.

Воронин играл за московское «Динамо» в 2010--2014 годах

Добавим, что Андрей Воронин в 2016 году получил диплом тренера в Украине, а в январе 2017-го возглавил команду «Бюдерих» из седьмого немецкого дивизиона, но проработал с ней всего полгода.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что финал Кубка легенд в Москве с участием Андрея Воронина закончился скандалом.

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