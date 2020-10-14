Англия сенсационно проиграла на «Уэмбли»: видеообзоры матчей Лиги наций

В среду, 14 октября, завершилась программа четвертого тура Лиги наций. В частности, свои матчи провели соперники сборной Украины в группе Евро-2020. Команда Нидерландов с новым главным тренером Франком де Буром на стадионе в Бергамо сыграла вничью с Италией («оранжевые» не могут одолеть оппонентов в четырех встречах подряд), а австрийцы вырвали победу на поле румын.

Стоит отметить, что поединок между Северной Македонией и Грузией в Скопье завершился вничью. Именно по итогам противостоянии этих соперников в Тбилиси 12 ноября Украина, Нидерланды и Австрия узнают последнего соперника в группе чемпионата Европы, перенесенного на 2021 год.

И, конечно же, обращает на себя внимание сенсационное поражение сборной Англии от датчан «Уэмбли». Правда, стоит отметить, что родоначальники футбола после удаления с поля Магуайра целый час игрового времени сражались в меньшинстве.

Лига наций. 4-й тур

Дивизион А

Группа 1

Польша — Босния и Герцеговина — 3:0 (Левандовски, 40, 52, Линетты, 45+1). На 15-й минуте удален Ахмедходжич (Босния и Герцеговина).

Италия — Нидерланды — 1:1 (Пеллегрини, 16 — ван де Беек, 25).

Положение команд: 1. Польша — 7 очков; 2. Италия — 6; 3. Нидерланды — 5; 4. Босния и Герцеговина — 2.

Группа 2

Англия — Дания — 0:1 (Эриксен, 35, с пенальти). На 32-й минуте удален Магуайр (Англия).

Исландия — Бельгия — 1:2 (Севарссон, 17 — Лукаку, 9, 38, с пенальти).

Положение команд: 1. Бельгия — 9; 2. Дания — 7; 3. Англия — 7; 4. Исландия — 0.

Группа 3

Хорватия — Франция — 1:2 (Влашич, 65 — Гризманн, 8, Мбаппе, 79).

Португалия — Швеция — 3:0 (Бернарду Силва, 21, Диогу Жота, 44, 72).

Положение команд: 1. Португалия — 10; 2. Франция — 10; 3. Хорватия — 3; 4. Швеция — 0.

Дивизион В

Группа 1

Норвегия — Северная Ирландия — 1:0 (Даллас, 68, в свои ворота).

Румыния — Австрия — 0:1 (Шопф, 76).

Положение команд: 1. Австрия — 9; 2. Норвегия — 9; 3. Румыния — 4; 4. Северная Ирландия — 1.

Группа 2

Шотландия — Чехия — 1:0 (Фрейзер, 6).

Словакия — Израиль — 2:3 (Гамшик, 16, Мак, 38 — Захави, 68, 76, 89).

Положение команд: 1. Шотландия — 10; 2. Чехия — 6; 3. Израиль — 5; 4. Словакия — 1.

Группа 3

Турция — Сербия — 2:2 (Хакан Чалхаоглу, 57, Озан Туфан, 76 — Милинкович-Савич, 22, Митрович, 49, с пенальти). На 90+1-й минуте удален Бурак Илмаз (Турция).

Россия — Венгрия — 0:0.

Положение команд: 1. Россия — 8; 2. Венгрия — 7; 3. Турция — 3; 4. Сербия — 2.

Группа 4

Финляндия — Ирландия — 1:0 (Йенсен, 66).

Болгария — Уэльс — 0:1 (Уильямс, 85).

Положение команд: 1. Уэльс — 10; 2. Финляндия — 9; 3. Ирландия — 2; 4. Болгария — 1.

Дивизион С

Группа 2

Северная Македония — Грузия — 1:1 (Алиоски, 90+3, с пенальти — Кварацхелия, 74). На 65-й минуте удален Димитриевски (Северная Македония).

Эстония — Армения — 1:1 (Саппинен, 14 — Оганесян, 8).

Положение команд: 1. Северная Македония — 6; 2. Грузия — 6; 3. Армения — 5; 4. Эстония — 2.

Группа 3

Молдова — Словения — 0:4 (Ловрич, 8, Вучкич, 37, с пенальти, 42, 55, с пенальти).

Греция — Косово — 0:0.

Положение команд: 1. Словения — 10; 2. Греция — 8; 3. Косово — 2; 4. Молдова — 1.

Группа 4

Литва — Албания — 0:0.

Беларусь — Казахстан — 2:0 (Яблонский, 37, Юзепчук, 90+3).

Положение команд: 1. Беларусь — 7; 2. Литва — 5; 3. Албания — 5; 4. Казахстан — 4.

Поединки последних двух туров Лиги наций будут сыграны 14−15 и 17−18 ноября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины сенсационно победила в Лиге наций команду Испанию.

Фото twitter.com/england

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