Стали известны результаты тестирования на COVID-19 в командах Ломаченко и Лопеса перед объединительным боем

Представители команд украинца Василия Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) и американца Теофимо Лопеса (15 побед, 12 из них — нокаутом) прошли обязательное тестирование на коронавирус перед боем за четыре чемпионских пояса и звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

«Только что командам сообщили, что результаты вчерашнего тестирования отрицательные. Мы все чисты и готовы к битве. Осталось всего несколько дней до боя Ломаченко — Лопес», — сообщил на своей странице в Instagram менеджер нашего соотечественника Эгис Климас.

Также Ломаченко назвал ключ к победе в предстоящем поединке. «Самое сложное в легком весе — преодолеть габариты и размах рук соперника, больше ничего. Тут важна стратегия, навык быстро думать и быстро принимать решения. Это ключ к победе. Лопеса не научили следить за языком. Когда ты говоришь такие вещи, ты должен за них отвечать. Нельзя просто оскорблять человека, потому что он тебе не нравится. Прежде всего я хочу выиграть этот бой. Но если будет возможность сделать это неприятным для него образом, я к этому прибегну. Не думаю, что он до конца понимает, с чем столкнется. Я намерен затащить его в глубокие воды, на дно, и держать его там без воздуха», — приводит слова Василия сайт Bad Left Hook.

Напомним, что бой Ломаченко — Лопес пройдет в ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе. Букмекеры видят явным фаворитом нашего соотечественника в битве за звание абсолютного чемпиона мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире бой Ломаченко — Лопес.

Фото Boxing Scene

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