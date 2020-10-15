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Спорт

Ассистент Шевченко поделился «рецептом» сенсационной победы над Испанией

11:37 15 октября 2020
Тренерский штаб сборной Украины

Итальянский тренер Андреа Малдера, являющийся помощником Андрея Шевченко в сборной Украины, наглядно продемонстрировал, за счет чего «желто-синим» удалось сенсационно обыграть Испанию в матче Лиги наций (1:0), тем самым прервав 15-матчевую беспроигрышную серию «Фурии рохи».

«За каждым успехом всегда стоит коллективная работа с персоналом и тренером, который должен взять на себя ответственность. Спасибо игрокам за их готовность и обязательность», — написал специалист на своей странице в Instagram, прикрепив фото с тактическими наработками тренерского штаба.

Напомним, что после этой победы сборная Украины делит второе место в таблице с Германией — у каждой из команд по шесть баллов после четырех сыгранных матчей. Заключительные матчи группового этапа Лиги наций «желто-синие» сыграют в ноябре — на выезде против Германии (14-го) и Швейцарии (17-го).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко прокомментировал историческую победу над Испанией.

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