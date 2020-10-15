Знаменитому теннисисту, заболевшему COVID-19, грозит длительная дисквалификация за нарушение карантина

Американский теннисист Сэм Куэрри, входящий в топ-50 мирового рейтинга, вляпался в скандал, заявившись на турнир ATP в российском Санкт-Петербурге.

Как сообщил на своей странице в Twitter журналист New York Times Бен Ротенберг, спортсмен, приехавший на соревнования с женой, моделью Эбби Диксон, и восьмимесячным ребенком, сдал положительный тест на коронавирус. Сперва Сэму сообщили, что им придется провести на карантине 14 дней в отеле, но затем уточнили, что в случае проявления симптомов COVID-19 могут принудить к госпитализации. Куэрри, в свою очередь, не стал доводить ситуацию до критической и, арендовав частный самолет, вместе с семьей отправился в одну из соседних стран, для въезда в которую не надо сдавать обязательный тест на коронавирус. Там американец собирается провести ближайшие дни.

В случае, если АТР посчитает поступок Сэма серьезным нарушением, наносящим вред теннисной организации, ему грозит штраф до 100 тысяч долларов и отстранение от соревнований на срок до трех лет.

Добавим, что 33-летний Куэрри за свою карьеру выиграл 10 турниров. В рейтинге лучших теннисистов мира лучший результат был в феврале 2018-го, когда американец занимал 11-е место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что олимпийский чемпион теннисист Евгений Кафельников разочаровался в России и переезжает в Европу.

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