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Спорт

Названа дата супербоя между Макгрегором и Порье

22:27 15 октября 2020
Макгрегор&nbsp;— Порье

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор, в июне в очередной раз объявивший о завершении спортивной карьеры, вновь выйдет в октагон. Экс-чемпион мира в двух весовых категориях проведет 23 января в родном Дублине бой с американцем Дастином Порье, все вырученные средства с которого пойдут на благотворительность.

«Еще одно избиение для Дастина (игра слов — dusting for Dustin. — Авт.). Скоро», — написал Конор на своей странице в Instagram, прикрепив афишу.

Этой подписью ирландец напомнил о том, что уже побеждал своего соперника — в сентябре 2014 года бой завершился нокаутом для Порье уже в первом раунде.

Отметим, что две недели назад Макгрегор уже анонсировал поединок с Порье, но тогда была указана другая дата — 12 декабря. Кто знает, может, чуть позже поединок еще сдвинут или вовсе отменят — Конор такой непостоянный…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что начались переговоры о проведении боя между Конором Макгрегором и легендарным боксером Мэнни Пакьяо.

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