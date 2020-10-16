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Спорт

Россию могут лишить матчей Евро-2020

9:11 16 октября 2020
Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Формат проведения многострадального чемпионата Европы по футболу, который из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год, может быть изменен, утверждает The Sun.

По данным источника, в сложившейся ситуации с коронавирусом УЕФА рассматривает возможность сокращения списка городов, которые будут принимать матчи Евро-2020. В худшем случае турнир вообще может пройти в одной стране с использованием четырех стадионов (подобный формат использовался в прошлом сезоне в Лиге Европы и Лиге чемпионов). Такое решение может быть принято, чтобы сократить количество поездок команд в условиях пандемии.

Сообщается, что Баку (из-за конфликта Азербайджана с Арменией в Нагорном Карабахе), а также Санкт-Петербург могут стать первыми городами, которые будут сокращены УЕФА.

Напомним, что ранее Европейский союз футбольных ассоциаций, хотя и перенес Евро-2020 на следующий год, но не стал менять название и формат турнира, планируя, что чемпионат Европы примут 12 городов — Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Копенгаген, Амстердам, Бильбао, Глазго, Будапешт, Санкт-Петербург и Дублин.

Свое новое решение УЕФА может огласить в течение ближайших месяцев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что последний соперник сборной Украины в группе Евро-2020 определится 12 ноября.


Фото twitter.com/euro2020spb

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