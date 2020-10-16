Легендарный «Будивельник» доверил пост тренера олимпийскому чемпиону

Легендарный баскетбольный клуб «Будивельник» (Киев), побеждавший в чемпионате Советского Союза (в 1989 году) и 10 раз становившийся чемпионом Украины, решил свои финансовые проблемы и спустя три года снова стартует в отечественной суперлиге. С новым составом и с новым главным тренером, которым стал прославленный баскетболист, олимпийский чемпион Сеула Вальдемарас Хомичюс (его ассистентом будет работать Леонид Яйло), сообщает официальный Instagram столичной команды.

61-летний литовский специалист ранее трудился наставником в российских клубах «Динамо» (Москва), «Урал Грейт», «Уникс», «Триумф» и «Парма», завоевав «серебро» и «бронзу» чемпионата страны. В 2003-м Хомичюс стал победителем Евробаскета в качестве тренера-консультанта сборной Литвы. Сезон-2019/2020 Хомичюс провел у руля литовского «Алитус Дзукия».

Кстати, специалист хорошо известен украинским болельщикам по работе в 2012—2015 годах с «Днепром». Именно с литовцем во главе днепряне в 2015 году играли в финале суперлиги, победив в полуфинале… «Будивельник».

По иронии судьбы, Вальдемарас Хомичюс проведет в пятницу, 16 октября, свой дебютный матч на тренерском мостике «Будивельника» против… своей бывшей команды, действующего чемпиона Украины «Днепра».

Что же касается состава возрожденного столичного клуба, то в заявке на сезон четыре американских легионера — Брайс Джонсон, Реджи Джонсон, Зака Томас и Роберт Дево, а также семь украинских баскетболистов. В их числе дебютант элитного дивизиона 20-летний Платон Хижняк — сын легендарного украинского центрового Григория Хижняка, ушедшего из жизни в октябре 2018-го в 44 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что баскетболист сборной Украины Игорь Зайцев стал чемпионом Тайваня.

Фото delfi.lt

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