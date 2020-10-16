Экс-футболист сборной России признался, что однажды пришел на тренировку пьяным

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Олег Шатов, выступающий сейчас за «Рубин», признался, что однажды пришел на тренировку пьяным.

«Не скажу, что я был пай-мальчиком, — рассказал 30-летний Олег Шатов в интервью sport24.ru. — У меня есть вредные привычки, могу после игры позволить себе бокал вина или пива. Могу и напиться, но нужно знать меру, время и место. Я обычный человек. Мне хочется отдыхать, расслабляться.

Была ли ситуация, когда приходил на тренировку пьяным? Один раз. Я тогда играл в «Анжи». Был последний день сборов в Дубае, а с утра легкая тренировка, вот я позволил себе лишнего. Володя Габулов (вратарь «Анжи». — Авт.) дал тогда мне ценный совет: «Ты можешь быстро закончить, не начав. Давай договоримся, что я первый и последний раз вижу тебя в нетрезвом виде на тренировке». Сейчас хочу сказать ему большое спасибо, что вовремя вразумил меня. В дальнейшем я не позволял себе такого".

Отметим, что Олег Шатов провел в футболке сборной России 28 поединков и забил два мяча. В составе «Зенита» игрок четырежды становился чемпионом России и по два раза побеждал в Кубке и Суперкубке страны.

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Фото Getty Images

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