На 11 строчек выше России: Украина поднялась в рейтинге ФИФА

Одной победы в трех октябрьских матчах (Франция — Украина — 7:1, Украина — Германия — 1:2 и Украина — Испания — 1:0) команде Андрея Шевченко оказалось достаточно, чтобы в обновленном рейтинге ФИФА обойти сборную Перу и подняться с 24-й позиции на 23-ю (к примеру, россияне опустились с 33-го места на 34-е).

Видеообзор матча Украина — Испания — 1:0

Соперники «желто-синих» в группе Лиге наций расположились так: Испания — шестая (плюс одна позиция), Германия — 14-я (как и сентябрьском рейтинге), Швейцария — 16-я (минус одно место).

Топ-пятерка рейтинга ФИФА, как информирует Twitter MisterChip, изменений не претерпела (официальное обновление рейтинга ФИФА состоится 22 октября): Бельгия, Франция, Бразилия, Англия и Португалия.

Напомним, что высший рейтинг у сборной Украины, которой в ноябре предстоят гостевые поединки Лиги наций против Германии (13 ноября в Лейпциге) и Швейцарии (17 ноября в Люцерне), был с сентября 2006-го по февраль 2007-го — 11-е место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард сборной Франции Оливье Жиру попросил кумира своего детства Андрея Шевченко об одолжении.

Фото uaf.ua



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