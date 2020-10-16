Ломаченко вспомнил, с чего началась его вражда с Лопесом-старшим

Двукратный олимпийский чемпион, 32-летний обладатель титулов WBA (Super), WBO и WBC Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение), которого постоянно оскорбляет команда 23-летнего чемпиона IBF Теофимо Лопеса (15 побед, 12 из них — нокаутом), перед боем в Лас-Вегасе (в ночь на 18 октября) вспомнил, с чего началась его вражда с отцом и тренером американца.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЛОМАЧЕНКО — ЛОПЕС

«Я чувствую себя хорошо и сохраняю свое эмоциональное состояние до субботнего вечера, — заявил Василий Ломаченко в интервью YouTube каналу Morning Kombat. — Слова отца Лопеса о начале нашего конфликта? Мне кажется, что он немного путает две разные истории. Когда он подходил и протягивал мне руку, это было во время боя Кроуфорд — Каваляускас.

Тогда он подошел и протянул мне руку, после чего я пожал ее. Лопес-старший сказал: «Не принимай все всерьез, мой сын принесет тебе много денег». Я просто посмотрел на него и не сказал ни слова. Он путает эту историю.

С чего началась история, когда он подошел в лифте? Это произошло в гостинице в Нью-Йорке. Я уже говорил, что он просто начал кричать: «Эй, Лома, мой сын украдет твое шоу. Он снесет тебе голову, он тебя убьет». Я ответил: «Хорошо, давай неси сюда своего сына», после чего друзья Лопеса-старшего увели его".

Напомним, ранее Теофимо Лопес-старший заявил, что «война» с украинцем началась в 2018 году.

«Я сидел в вестибюле, а Ломаченко проходил мимо, — сказал Теофимо Лопес-старший в эфире программы Blood, Sweat And Tears. — Я никогда не общался с ним, поэтому сказал: «Привет, как дела?» Я пожал ему руку, а он меня типа проигнорировал.

Я вырос на улицах. Я знаю, когда ты кому-то не нравишься. Поэтому я просто развернулся, подошел к нему и сказал: «Эй, парень, знаешь что? Мы захватим твое шоу, а затем мой сын вернется, чтобы сломать тебе шею».

В общем, Ломаченко не понравилось, что с ним разговаривали подобным образом. Так что он воспринял это лично. Если ты хочешь сделать это личным, для нас это тоже будет личным. С этого все и началось. С тех пор началась война с Ломой".

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире бой Ломаченко — Лопес.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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