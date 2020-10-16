Влада Седан побаловала поклонников горячими снимками на сеновале

Известная спортивная журналистка Влада Седан, отгулявшая в августе свадьбу с футболистом сборной Украины Александром Зинченко, побаловала своих поклонников в Instagram новыми пикантными снимками.

Красавица, работавшая на этой неделе в прямом телеэфире канала «Футбол» на матче Украина — Испания (как известно, Александр Зинченко не приезжал в сборную из-за травмы), показала свои стройные ноги в коротком платьице и в сапогах, в том числе — на сеновале.

Большинство подписчиков Влады — в восторге: «Какая шикарная женщина!!! Во всех отношениях (заявляю как эстет!)», «Красивая и умная», «Шикарная девушка», «Повезло Сане». Менее чем за сутки пост Влады Седан набрал более 30 тысяч просмотров.

Кстати, еще раньше супруга футболиста «Манчестер Сити» опубликовала откровенный снимок в коротком платье.

«Если это фото пропадет из моей ленты, значит, я получила знатных пилюлей от белобрысого (Александра Зинченко. — Авт.)», — написала девушка в своем Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у футболиста «Динамо» Дениса Попова роман с красавицей-дзюдоисткой Дарьей Билодид.

Фото Instagram

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