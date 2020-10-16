Ломаченко — Лопес: онлайн-трансляция боя за титул абсолютного чемпиона мира

В ночь на воскресенье, 18 октября, гранд-отеле и казино MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится долгожданный боксерский поединок между чемпионом мира по версиям WBA и WBO, а также франчайзинговым чемпионом WBC в легком весе 32-летним украинцем Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) и обладателем титула IBF непобедимым 23-летним американцем Теофимо Лопесом (15 побед, 12 из них — нокаутом). Начало поединка, на который сделали прогнозы букмекеры, — не раньше 5:00 по киевскому времени.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию 12-раундового боя украинца и американца (обоих тренируют отцы!), за которой вы сможете следить в этой новости.



Одинаковый вес и дуэль взглядов

В ночь на субботу, 17 октября, состоялась традиционная церемония взвешивания боксеров. Ломаченко и Лопес показали одинаковый вес — 61,2 кг (предельный для легкого дивизиона).

Конечно же, не обошлось без дуэли взглядов. По правилам социального дистанцирования спортсмены должны были смотреть друг другу в глаза на расстоянии, но Ломаченко обошел ограждение и вплотную приблизился к Лопесу. Поначалу боксеры просто внимательно смотрели друг на друга, а затем Лопес попытался спровоцировать украинца, что-то сказав ему. Впрочем, Василий не отреагировал на провокацию, ответив ироничной улыбкой.

На кону — четыре пояса

Как известно, на кону в предстоящем бою за титул абсолютного чемпиона мира — все четыре пояса украинца и американца: по версиям IBF (первая защита Лопеса), WBC Franchise (первая защита Ломаченко), WBA Super (четвертая защита Ломаченко) и WBO (третья защита Ломаченко). Вот как они выглядят.

На трибунах — 250 человек

По словам промоутера компании Top Rank Боба Арума, во время боя на арене MGM Grand в Лас-Вегасе будут присутствовать около 250 человек.

«Билеты не поступят в свободную продажу. Большинство людей, которые смогут посетить поединок при соблюдении строгого протокола, являются так называемой группой первого реагирования. Мы хотим вознаградить тех людей из Невады, которые помогали больным побороть коронавирус. Часть из 250 билетов будет отдана близким боксеров и участников тренировочных лагерей. Возможно, еще несколько мест достанется представителям СМИ», — рассказал Боб Арум в интервью изданию BoxingScene.

Предыдущие бои соперников

Так уж получилось, что из-за пандемии коронавируса в мире оба боксера не выходили в ринг с прошлого года (изначально поединок между украинцем и американцем должен был состояться 30 мая).

Василий Ломаченко 31 августа 2019-го победил решением судей британца Люка Кэмпбелла и завоевал титул WBC.

Видеообзор боя Ломаченко — Кэмпбелл

В свою очередь, Лопес выходил на ринг 15 декабря 2019-го против Ричарда Комми, которого нокаутировал во втором раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF.

Видеообзор боя Лопес — Комми

Одно поражение на двоих

Американец, несмотря на свой молодой возраст, уже успел провести на профессиональном ринге 15 поединков, не проиграв ни одного из них. При этом 12 раз Лопес завершал бои досрочно.

Ровно столько же встреч на профиринге отбоксировал Ломаченко, который все же проиграл один из боев. 1 мая 2014 года уроженец Белгорода-Днестровского проводил лишь второй поединок в профессионалах и получил шанс стать чемпионом мира, но, к сожалению, уступил раздельным решением судей опытному мексиканцу Орландо Салидо (тогда соперник нанес украинцу 41 удар ниже пояса!)

С тех пор прошло шесть лет. Усвоив урок, Василий отпраздновал на ринге 14 побед, причем 10 из них были досрочными. В 2017-м украинца признали боксером года по версиям журнала The Ring и телеканала HBO. Более того, Ломаченко установил рекорд, завоевав титул чемпиона мира в третьей весовой категории за минимальное количество проведенных поединков (в 12-м бою). Кстати, на любительском уровне Василий выиграл 396 боев из 397.

Что известно о Лопесе?

Теофимо Лопес родился 30 июля 1997 года в Нью-Йорке в семье выходцев из Гондураса. Активно заниматься боксом начал в возрасте шести лет, проходил подготовку под руководством своего отца Теофимо Лопеса-старшего. Победитель национального турнира «Золотые перчатки». Теофимо участвовал в летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где, представляя… Гондурас, на стадии 1/32 финала уступил французу Софьяну Умиа. На любительском уровне провел 170 боев, одержав 150 побед и потерпел 20 поражений. В 2016 году Лопес перешел в профессионалы, а в 2018-м стал самым перспективным боксером года по версии авторитетного боксерского журнала The Ring (Ломаченко взял эту награду в 2013 году).

Со своей будущей женой-стюардессой он познакомился на борту самолета. Сейчас Лопес и Синтия, отгулявшие свадьбу 23 апреля 2019 года, живут в Сиэттле. У них есть прекрасный дом: с большой кухней, шикарным видом и бассейном. Кстати, вместе с ними здесь живут два щенка — морки и померинский шпиц.

Теофимо с супругой и домашними любимцами

А судьи кто?

Атлетическая комиссия штата Невада определилась с представителями Фемиды на поединок Ломаченко — Лопес. Обязанности рефери в ринге выполнит американец Рассел Мора, а боковые судьи — его соотечественники Тим Четхэм, Джули Ледерман и Стив Вайсфельд.

Ранее Мора работал на дебютном поединке Ломаченко в профи (12 октября 2013 года в Лас-Вегасе против мексиканца Луиса Рамиреса Гарсии), а вот с Лопесом рефери ранее не пересекался.

Семь лет назад американец Рассел Мора судил дебютный бой Ломаченко в профессионалах

Гонорары соперников

По неофициальной информации, Василий Ломаченко заработает за бой 3,25 млн долларов, а его американский соперник Теофимо Лопес — 1,5 млн.

Правда, не менее 10% гонорара украинец заплатит своему менеджеру Эгису Климасу, а еще около 20% получит промоутерская компания Top Rank, которая представляет интересы Василия. После налоговых платежей у Ломаченко останется около 1,5 млн долларов. Половину этой суммы он отдаст своему отцу и тренеру Анатолию и в итоге получит примерно 750 тыс долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и во сколько смотреть в прямом эфире бой Ломаченко — Лопес.

Фото Twitter Top Rank Boxing, boxingscene.com, ESPN, Instagram

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