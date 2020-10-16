«Динамо» — «Ювентус»: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 20 октября, матчем на «Олимпийском» против сильнейшего клуба Италии «Ювентуса» киевское «Динамо» стартует в групповом турнире Лиге чемпионов (начало — в 19:55). Напомним, что на пути в основную сетку состязаний подопечные 75-летним Мирчи Луческу, который станет самым возрастным тренером в истории ЛЧ, выбили из турнира голландский АЗ (2:0) и бельгийский «Гент» (2:1 в гостях и 3:0 дома).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ДИНАМО» — «ЮВЕНТУС»

В прежние годы соперники провели в еврокубках четыре встречи, в которых была зафиксирована одна ничья и трижды побеждал «Юве». В 1998 году в четвертьфинале Лиги чемпионов команда Валерия Лобановского увезла ничью из Турина (1:1), но вчистую уступила итальянцам в Киеве (1:4). А в 2002-м «Динамо» дважды капитулировало перед «Ювентусом» в групповом турнире ЛЧ: 0:5 в гостях и 1:2 дома.

В предстоящей встрече аналитики букмекерских контор отдают предпочтение подопечным Андреа Пирло (знаменитый футболист возглавил Старую Синьору два месяца назад), принимая ставки на успех каждой из команд с такими коэффициентами.

«Париматч»: победа «Динамо» — 5,20, ничья — 3,35, выигрыш «Ювентуса» — 1,83.

«Фаворит спорт»: победа «Динамо» — 4,45, ничья — 3,45, выигрыш «Ювентуса» — 1,86.

1xBet: победа «Динамо» — 5,20, ничья — 3,35, выигрыш «Ювентуса» — 1,86.

William Hill: победа «Динамо» — 4,40, ничья — 3,50, выигрыш «Ювентуса» — 1,85.

«Олимп»: победа «Динамо» — 4,78, ничья — 3,53, выигрыш «Ювентуса» — 1,84.

Напомним, что в другом поединке в группе G испанская «Барселона» в этот же день (в 22:00) на пустом «Камп Ноу» примет возглавляемый Сергеем Ребровым венгерский «Ференцварош».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом и не сыграет в Киеве.

Фото ФК «Динамо»

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