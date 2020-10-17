Ломаченко — Лопес: украинец на дуэли взглядов едва не снес ограждение

В ночь на субботу, 17 октября, перед боем в MGM Grand в Лас-Вегасе между чемпионом мира по версиям WBA и WBO, а также франчайзинговым чемпионом WBC украинцем Василием Ломаченко и обладателем пояса IBF американцем Теофимо Лопесом состоялась традиционная церемония взвешивания. Боксеры за сутки до поединка показали одинаковый вес — 61,2 кг (предельный для легкого дивизиона).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЛОМАЧЕНКО — ЛОПЕС

Конечно же, не обошлось без дуэли взглядов. По правилам социального дистанцирования спортсмены должны были смотреть друг другу в глаза на расстоянии, но Ломаченко «нырнул» под ограждение и вплотную приблизился к Лопесу. Поначалу соперники просто внимательно смотрели друг на друга, а затем Лопес попытался спровоцировать Ломаченко, начав что-то бормотать. Впрочем, Василий не отреагировал на провокацию, ответив ироничной улыбкой. Кстати, первым глаза отвел американец гондурасского происхождения, который, кстати, выше Ломаченко на 3 см.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире бой Ломаченко — Лопес.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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