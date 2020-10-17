Экс-футболист «Ливерпуля» продает трофеи за историческую победу над командой Шевченко

Бывший футболист «Ливерпуля», 44-летний ирландец Стив Финнан, выставил на аукцион Graham Budd Auctions свою медаль за победу в Лиге чемпионов-2004/2005, сообщает Daily Mail.

Защитник решил продать награду из-за финансовых проблем, поскольку недавно обанкротилась его строительная компания, что привело к ссоре футболиста с братом Шоном из-за вложенных 4,4 млн евро. За чемпионскую медаль Стив хочет получить от 13,2 до 17,5 тысяч евро (12−16 тысяч фунтов стерлингов). Также экс-игрок продает футболку с автографом с того матча за 2,2 тысячи евро и копию трофея ЛЧ, за которую он хочет получить от 5,5 до 7,7 тысячи евро.

Стив Финнан с одноклубниками после триумфа в Лиге чемпионов

Выставлены на аукцион и другие футбольные трофеи ирландца: медаль триумфатора Кубка Англии-2006 (880−1300 евро), футболка с той игры (770−1100 евро), награды победителя Суперкубка УЕФА и финалиста клубного чемпионата мира (1600−3800 евро).

Напомним, что в историческом финале Лиги чемпионов в Стамбуле 15-летней давности, «Ливерпуль» после первого тайма безнадежно проигрывал «Милану» — 0:3, но после перерыва сумел отыграться, победив команду Андрея Шевченко в серии пенальти (Финнан тогда вышел на поле в стартовом составе, но был заменен в перерыве из-за травмы).

Отметим, что за пять лет выступлений на «Энфилде» Стив Финнан провел за «Ливерпуль» 217 матчей. Свою карьеру ирландец, в активе которого 52 поединка и два мяча в футболке национальной команды, завершил в 2010 году в «Портсмуте».

В футболке «Ливепуля» Стив Финнан провел 217 поединков

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-звезда «Манчестер Юнайтед» Норман Уайтсайд выставил на аукцион свои трофеи.

Фото Getty Images

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