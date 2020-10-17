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Спорт

18-летний армянский футболист погиб в боях в Нагорном Карабахе

14:06 17 октября 2020
Эрик Сарян

Полузащитник ереванского «Локомотива», 18-летний Эрик Сарян, погиб 16 октября во время обострившегося армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, сообщается в Instagram команды.

«Грустные новости! Эрик Сарян, футболист ФК „Локомотив“, героически погиб в ожесточенных боях на арцахско-азербайджанской границе. Футбольный клуб „Локомотив“ разделяет тяжелое горе и выражает свою поддержку семье и близким Эрика Саряна», — написала пресс-служба ереванского клуба.

К сожалению, это уже не первый случай смерти футболиста в ходе боевых действий. В начале октября был убит бывший полузащитник ФК «Алашкерт-2» Липарит Даштоян.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о гибели в Нагорном Карабахе двукратного чемпиона Европы по силовому триатлону Татула Арутюняна.

Фото Instagram

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