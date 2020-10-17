Украинец избил немца в бою за чемпионский пояс: видео нокаута

Украинский суперсредневес Петр Иванов (13 побед, 7 из них — нокаутом, 2 ничьи) отпраздновал очередной успех на профессиональном ринге. В рамках вечера бокса в немецком Карлсруэ непобедимый уроженец Нежина Черниговской области отпраздновал впечатляющую победу над немцем Юсуфом Кангуэлем (19 побед, 12 из них — нокаутом, 4 поражения, 1 ничья) и завоевал вакантный пояс WBC International Silver во втором среднем весе (до 76,2 кг).

24-летний украинец с самого начала боя, который не состоялся 28 марта из-за пандемии коронавируса, потрясал соперника мощными ударами и в начале четвертого раунда отправил немца в тяжелый нокаут. Кангуэль поднялся и даже пытался продолжить бой, но у рефери было иное мнение.

Напомним, что в декабре 2018 года Иванов в бою за вакантный титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBC нокаутировал француза Луи Тутена, а в октябре прошлого года успешно защитил свой пояс, отправив в нокаут словака Владимира Белуйски.

К слову, бой за вакантный пояс чемпиона Азии по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг) между украинцем Андреем Великовским (17 побед, 11 — из них нокаутом, 2 поражения, 1 ничья) и Анатолием Унаняном из Чехии (9 побед, 5 из них — нокаутом, 6 поражений, 1 ничья) в Карлсруэ не состоялся. В преддверии поединка наш соотечественник сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский боксер Сергей Богачук уничтожил 18-го оппонента в карьере.

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