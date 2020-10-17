Шикарный гол де Пены помог «Динамо» победить «Рух»: видеообзоры матчей УПЛ

В субботу, 17 октября, после паузы, вызванной поединками сборных, возобновились состязания в отечественной премьер-лиге. В частности, свои поединки проводят гранды, которым на следующей неделе предстоит старт в основной сетке еврокубков («Динамо» 20 октября в Лиге чемпионов примет «Ювентус», «Шахтер» 21-го будет гостить у «Реала», а «Зарю» 22 октября ждет испытание в Лиге Европы на поле экс-чемпиона Англии «Лестера»).

Чемпионат Украины. 6-й тур

17 октября (суббота)

«Рух» (Львов) — «Динамо» (Киев) — 0:2 (де Пена, 30, Родригес, 90). Молодежные составы — 3:1.

«Динамо»: Бущан, Попов, Миколенко (Кендзера, 70), Караваев, Забарный, Сидорчук, де Пена (Родригес, 80), Цыганков, Буяльский (Шепелев, 85), Шапаренко, Супряга (Вербич, 70).

Перед поединком на «Арене Львов» во Львове успели опростоволоситься резервисты столичного гранда: команда U21 проиграла сверстникам из «Руха» — 1:3, а коллектив U19 — 0:1. Непростой матч получился и у команды Мирчи Луческу, собравшейся в полном составе только после возвращения игроков из сборных (кто запамятовал, «Рух» ранее отобрал очки у «Шахтера»).

В противостоянии коллективов самого возрастного тренера УПЛ — 75-летнего Мирчи Луческу и самого молодого — 33-летнего Ивана Федыка «бело-синие» добились успеха благодаря шикарному голу де Пены (после роскошного паса Цыганкова «тещиной», правой, ногой!) и точному «выстрелу» на 90-й минуте Родригеса. Хотя «Рух» во втором тайме хорошенько потрепал нервы гранду.

0:1 де Пена (30-я мин.)

0:2 Родригес (90-я мин.)

«Шахтер» (Донецк) — «Львов» — 5:1 (Коваленко, 4, 18, Маркос Антонио, 9, Дентиньо, 16, Соломон, 50 — Шина, 25). Молодежные составы — 2:1.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Маркос Антонио (Болбат, 58), Корниенко (Сиприано, 58), Коваленко (Соломон, 25), Майкон, Тете, Марлос, Дентиньо (Вакула, 75).

Накануне поединка стало известно, что лидеры «Шахтера» Андрей Пятов и Тарас Степаненко победили коронавирус, но в заявку на матч с аутсайдером они, понятное дело, не попали. Как и Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Патрик, Тайсон, Коноплянка, Мораес и Фернандо.

Но даже полурезервным составом команда Луиша Каштру уничтожила соперника, забив четыре мяча уже к 20-й минуте встречи.

Видеообзор первого тайма

«Шахтер» поднялся на второй место в турнирной таблице УПЛ, а вот «Львов» по-прежнему прозябает на дне таблицы не побеждая в 18 (!) поединках кряду (с 28 февраля!).

Только вот успех чемпиона страны был омрачен травмой автора двух мячей Коваленко, который в середине первого тайма покинул поле, держась за пах. Совершенно некстати перед визитом в Мадрид.

«Минай» — «Мариуполь» — 0:1 (Бондаренко, 90+2, с пенальти). Молодежные составы — 4:0.

В прошлом туре мариупольцы пострадали в Коваливке, когда в компенсированное время матча с «Колосом» в их ворота назначили пенальти за фол… за пределами штрафной площадки. На сей раз футбольный Бог в обличии столичного рефери Евгения Арановского вернул подопечным Остапа Маркевича должок. Компенсированное время, фол, похоже, за штрафной площадкой, победный гол с пенальти…

Положение команд:

1. «Динамо» — 14 очков (6 матчей);

2. «Шахтер» — 12 (6);

3. «Ворскла» — 11 (5);

4. «Колос» — 10 (5);

5. «Мариуполь» — 10 (6);

6. «Десна» — 9 (5);

7. «Олимпик» — 9 (5);

8. «Александрия» — 6 (5);

9. «Заря» — 5 (5);

10. «Ингулец» — 4 (5);

11. «Минай» — 4 (5);

12. «Днепр-1» — 2 (5);

13. «Рух» — 2 (6);

14. «Львов» — 1 (5).

Бомбардиры: 4 мяча — Захедитабар Шахаб («Олимпик»), Виктор Коваленко («Шахтер»); 3 — Виктор Цыганков, Руслан Степанюк, Владислав Кулач (оба — «Ворскла»).

В рамках 6-го тура УПЛ сыграют также: «Заря» — «Колос» (17 октября), «Олимпик» — «Ворскла», «Александрия» — «Ингулец» и «Днепр-1» — «Десна» (18 октября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали прогнозы на матч Лиги чемпионов «Динамо» — «Ювентус».

Фото ФК «Динамо»

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